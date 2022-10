Des archéologues découvrent les traces d’un ancien village en Colombie-Britannique

Des équipes avaient commencé à creuser la semaine dernière quand elles ont découvert des têtes de flèche et d’autres matériels archéologiques, tels que des os d’animaux.

Le centre commercial Boitanio est actuellement rénové pour inclure un complexe résidentiel de 82 logements.

Ce sont les équipes des entrepreneurs embauchés par Janda Group, propriétaire du centre commercial ainsi que des représentants de la Première nation et des membres de Sugar Cane Archeology, qui sont tombés sur ces trésors cachés.

Whitney Spearing, responsable des titres et des droits de la Première Nation de Williams Lake, dit que la communauté était déjà consciente que le centre commercial avait été érigé au-dessus d’un site archéologique important quand il avait été construit en 1974. Mais il y avait du scepticisme quant au fait de trouver quoi que ce soit d’intact durant ce nouveau projet.

C’est rare de trouver des choses intactes, surtout quand c’est sous un développement qui avait déjà été construit , explique-t-elle. Il y a un biface, qui est possiblement le bout d’une lance, des restes d'animaux et un ancien foyer qui a été déterré.

Elle ajoute que la tête de flèche est faite de roche volcanique à grains fins et qu’elle sera analysée par rayons X dans l’espoir d’en déterminer l’origine.

Une tête de flèche a été découverte sur le site, selon Whitney Spearing. Photo : Gracieuseté de la Première Nation de Williams Lake

Le foyer, qui était complètement intact, et les os d’animaux offriront aux archéologues plus d'informations sur la vie des gens de l’époque, sur les types d’outils utilisés et sur les ressources alimentaires qui étaient disponibles.

Des foyers et des ossements humains

Le chef de la Première Nation de Williams Lake, Willie Sellars, dit que la communauté était déjà au courant de la présence de maisons à demi enterrée. Treize squelettes humains avaient été déterrés lors de la première mise en chantier du centre commercial.

Selon Whitney Spearing, les ossements avaient été placés dans un camion puis abandonnés dans un ravin sans que des Premières Nations aient été consultées.

C’était un témoin qui avait remarqué la présence d’ossements humains et qui avait appelé la branche d’archéologie de la province à l’époque , dit-elle.

Whitney Spearing qui tient une tête de flèche qui a été découverte en 2020. Photo : gracieuseté de Whitney Spearing

Toute la ville de Williams Lake repose présentement sur les terres du village historique que les gens utilisaient pour prospérer il y a plusieurs milliers d'années , explique le chef, qui ajoute que la communauté autochtone répète depuis des décennies qu’il y a des artéfacts archéologiques sur les lieux.

Whitney Spearing précise que toute la terre qui a été retirée durant l’excavation sera examinée et vérifiée pour prévenir la perte d’autres matériels archéologiques.

Avec des informations de Jon Azpiri et de l'émission Radio West