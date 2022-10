Gatineau adhère au traité de non-prolifération des combustibles fossiles

Le conseil municipal de Gatineau a majoritairement voté pour adhérer au traité de non-prolifération des combustibles fossiles, mardi soir. La quatrième ville en importance au Québec emboîte donc le pas à la Ville de Montréal et à celle de Toronto.

Même si cette initiative est largement symbolique, la conseillère Anik Des Marais y voyait tout de même un geste important dans le contexte de la crise climatique.

À la ville de Gatineau, on a un plan climat qu’on veut mettre en œuvre, [...] mais on ne peut pas faire ça tout seul. Ça prend des engagements internationaux pour réduire les gaz à effet de serre. C’est une position symbolique, mais en même temps, on vient réitérer notre engagement de faire notre part , a souligné l’élue en mêlée de presse, mardi.

La mairesse France Bélisle s’est aussi rangée derrière l’initiative. Ça fait partie du programme du conseil d’être sensible à la question des changements climatiques. La proposition de Mme Des Marais va tout à fait dans ce sens-là. Ce qui est intéressant dans le traité, c’est de dire au gouvernement fédéral que les villes font aussi partie de la solution , a déclaré la mairesse.

« Il faut inciter le gouvernement du Canada comme d’autres pays à travers le monde à prendre des positionnements par rapport aux énergies fossiles et d’être capables de faire des investissements pour développer des alternatives qui sont intéressantes et certainement plus responsables sur le plan environnemental. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le texte de la résolution présentée mardi au conseil municipal constate que les occasions économiques qu’offre une transition énergétique propre dépassent les occasions présentées par une économie soutenue par l’expansion de l’utilisation et de l’extraction des combustibles fossiles.

À ce jour, plus de 1300 scientifiques ont signé le traité, ainsi que de nombreuses villes et gouvernements locaux à travers le monde. Vancouver fut notamment la première au monde à y adhérer en 2020.

Avec les informations de Rosalie Sinclair