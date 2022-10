Un match de 3 h 30 au Challenger Banque Nationale de Saguenay

La Canadienne a vaincu la Mexicaine Maria Fernandez Navarro en deux manches de 6-2 et 6-1.

Le tournoi est présenté au Club de tennis intérieur Saguenay, à Arvida, jusqu’à dimanche.

La première journée du tableau principal a été bien remplie avec des visites scolaires et des gradins bien garnis en soirée.

Les spectateurs ont d’ailleurs eu droit à un duel épique qui s’est étiré sur pas moins de 3 h 30 entre la Britannique Sarah Beth Grey et la Polonaise Urszula Radwanska. Grey a eu le dessus 6-4, 6-7 (4) et 6-3.

Selon la professionnelle du Club de tennis intérieur Saguenay, Caroline Delisle, une telle durée pour un seul match pourrait être un record pour l’événement.

Bien je croirais que oui, ce n’est quand même pas très fréquent. La joueuse qui avait gagné la première manche menait 4-0 dans la deuxième et elle s’est fait remonter pour perdre la deuxième manche au bris d’égalité. Puis après ça il y a eu une troisième manche. On pensait que ça allait être plus court, mais finalement ça s’est prolongé pas mal. Mais ça a donné droit à de l’excellent tennis et les gens étaient très très contents sur place , a raconté Caroline Delisle.

Parmi les autres matchs de simple de la journée, la deuxième favorite, l’Américaine Robin Anderson, a été éliminée par l’Indienne Kaman Kaur Thandi en deux manches de 6-4 et 6-2. Une autre Canadienne en lice mardi, Kayla Cross, a été battue par l’Australienne Olivia Tjandramulia 6-2, 6-7 (3) et 6-1.

Plus tard en soirée, la Canadienne Marina Stakusic se mesurait à l’Américaine Emina Bektas, 6e favorite. Le match a nécessité une troisième manche.

La Japonaise Moyuka Uchijima, classée 124e au monde et favorite du tournoi, entrera en action mardi.

Il s’agit de la première présentation du tournoi depuis 2019. Les qualifications avaient débuté dimanche.