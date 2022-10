Des jeunes de la région s’impliquent en tourisme

Un amour fou de Québec, c’est ce qu’ont en commun Alexandrine Dubé, Inès Gauthier, Lola Juliand, Edoardo-Diego Rock, Eliot Cloutier et Alix Desjardins. Âgés de 14 à 17 ans, les six jeunes sont ambassadeurs de Destination Québec cité.

À travers le programme Destination jeunesse, ils auront le mandat d’orienter et construire le tourisme de l’avenir

Animés par un désir de porter la voix de la jeunesse , les six jeunes vont ainsi contribuer à faire de Québec une destination touristique qui correspond à leur vision et à leurs valeurs.

Nous voulons développer et faire évoluer la région en harmonie avec le tourisme, ses collectivités et ses résidents. Maintenant que la première rencontre de Destination jeunesse a été tenue, où nous leur avons fait un portrait de la région et où nous avons clarifié leurs attentes à l’égard du comité, le travail pour eux pourra commencer , souligne Robert Mercure, directeur de Destination jeunesse.

Chaque rencontre du comité se tiendra dans un lieu différent. Les ambassadeurs pourront ainsi vivre une expérience immersive à saveurs locales et découvrir différentes organisations touristiques de la région.

Nous avons le privilège de vivre dans un lieu qui est riche de son passé, mais qui écrit son futur en visant à être plus durable, plus responsable et plus innovant , conclut M. Mercure.

Destination Québec cité est la première destination de la province à mettre en place un comité consultatif touristique axée sur la jeunesse.