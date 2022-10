Coupe de végétaux : un citoyen dépose une plainte au ministère de l’Environnement.

Jocelyn Landry a découvert avec stupéfaction au cours des derniers jours qu'une large bande de végétation avait été rasée. Il s’inquiète des conséquences de cette coupe autant à court terme qu'au printemps, après la fonte des neiges.

Ça va à l'encontre de la faune, de la végétation, de la diversité. Ça va à l'encontre de l'environnement, parce que quand il y a une haie, ça protège contre les sacs de plastique, de chips directement dans le Saint-Maurice. Moi ce que je vois, c'est une insensibilité, on a décidé de raser . Le citoyen rappelle que ces bordures de végétation protègent les berges de la rivière Saint-Maurice.

Invité à aller constater l'état de la situation, le conseiller du district de Marie-de-l'Incarnation, Richard Dober, a été surpris et même inquiet.

Une coupe assez agressive qui touche même l'angle du talus. La pente n'a pas 25 pieds de haut, on est à 150, 200 pieds dans les airs, alors il y a un enjeu de sécurité. On n'a pas juste coupé des branchailles, il y en a quasiment de la grosseur d'une cuisse. Il se demande si on ne fragilise pas la côte en procédant à ce genre de coupe. Il compte poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé.

La Ville de Trois-Rivières n'a pas été en mesure de fournir davantage d'explications jusqu'à présent.