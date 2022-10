Rick Shone veut que la ville achète de nouvelles poubelles sécurisées, ainsi que des poubelles équipées de capteurs qui détectent quand elles sont pleines.

M. Shone s'engage aussi à augmenter la fréquence de la collecte des ordures, en particulier dans le centre-ville ou dans le quartier du West End.

Dans certains endroits, il faut que le ramassage soit quotidien. Près des refuges, les bacs à ordures auraient besoin d'être ramassés aux heures , a-t-il déclaré, mardi, lors d'un événement médiatique à l'angle de la rue Sherbrook et de l'avenue Sargent.

Rick Shone est candidat pour devenir maire de Winnipeg le 26 octobre. (archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

M. Shone propose d'octroyer 2 millions de dollars à des groupes communautaires comme la Zone d'amélioration commerciale (BIZ) du West End pour payer plus d'équipes d'éboueurs afin d'améliorer l'image de la ville.

Dans les quartiers centraux à forte densité, quand il y a des déchets partout et qu'il y manque un ramassage efficace, ça stigmatise davantage ces endroits , a-t-il lancé.

Il souhaite aussi ajouter 250 poubelles à travers la ville, au centre-ville notamment.

Glen Murray veut dynamiser Portage et Main

Mardi, Glen Murray a promis de relancer le gros événement festif au centre-ville de Winnipeg, organisé durant son premier mandat à la tête de la ville.

M. Murray affirme que s'il est élu la semaine prochaine, il fera revivre Get Together Downtown, organisé à l'angle des rues Portage et Main en 2001 et 2002.

Parmi les artistes qui ont participé à ces événements, il y avait les groupes musicaux Great Big Sea, The Commitments et The Nylons.

Glen Murray est candidat pour devenir maire de Winnipeg le 26 octobre. (archives) Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Ces deux événements avaient chacun coûté environ 750 000 $. Des entreprises avaient contribué financièrement pour la tenue de ce rassemblement urbain.

M. Murray s'est également engagé à soutenir la candidature des Blue Bombers de Winnipeg afin d'accueillir la finale de la Coupe Grey en 2024 ou en 2025.

Onze candidats

Glen Murray et Rick Shone sont deux des onze candidats à la mairie.

Idris Adelakun, Rana Bokhari, Chris Clacio, Scott Gillingham, Kevin Klein, Shaun Loney, Jenny Motkaluk, Robert-Falcon Ouellette et Don Woodstock convoitent aussi le siège de maire.

Les bureaux de vote par anticipation à Winnipeg sont ouverts jusqu'au 21 octobre. Le jour du scrutin municipal est le 26 octobre.