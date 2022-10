Des citoyens se mobilisent pour la salle de spectacle pour les jeunes à Sherbrooke

Rares sont les fois où la séance du conseil municipal de Sherbrooke a attiré un nombre si important de citoyens depuis le retour en mode présentiel.

Rappelons que le projet est menacé en raison des dépassements des coûts. La Ville de Sherbrooke a décidé d’augmenter sa contribution financière, mais le gouvernement fédéral doit en faire tout autant. Questionnée le 12 octobre dernier, la députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth Brière, avait fait savoir que des analyses étaient en cours, sans toutefois se commettre davantage.

Un jeune de 14 ans, Émile Bergeron-Roy, a pris la parole lors de la période de questions pour exprimer son appui. Selon moi, ce projet permet d’enrichir et de valoriser notre jeunesse pour lui faire une place dans notre société et les entendre , a-t-il souligné.

« Ce projet peut développer la créativité et l’imagination chez le ou la jeune concerné-e. Un point très important à mes yeux, c’est aussi l’amélioration de l’esprit critique et le jugement. » — Une citation de Émile Bergeron-Roy, élève de 14 ans

La mairesse, Évelyne Beaudin, a salué la prise de parole de M. Bergeron-Roy. À toi Émile et à tous les autres jeunes que tu connais, venez envahir le conseil municipal. On est toujours heureux de vous entendre , a-t-elle déclaré. Elle a aussi félicité les citoyens pour leur mobilisation.

« Je veux féliciter le milieu extrêmement mobilisé. On sous-estime à quel point on peut déplacer des montagnes quand on se mobilise comme vous le faites. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La directrice générale de l’organisme Côté Scène qui défend le projet de salle intermédiaire depuis des années, Lilie Bergeron, a assuré que la mobilisation se poursuivra. Madame la présidente, nous ne pouvons pas échapper ce projet-là. Nous serons là, nous trouverons des solutions si jamais il arrive quelque chose qu’on ne voudrait pas qu’il arrive. On ne peut pas laisser tomber ce projet-là et on sera là tant qu’il le faudra , a-t-elle déclaré.

Un délai supplémentaire

La Ville de Sherbrooke a repoussé au 3 décembre prochain la date limite de validité des soumissions. La date limite était initialement le 19 octobre.

Le conseil municipal a autorisé mardi soir le directeur du Service des sports à soumettre un demande d’aide financière de 4,65 M $ au Fonds du Canada pour les espaces culturels du gouvernement fédéral.