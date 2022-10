Un serveur Minecraft gagne un prix en matière de santé mentale en Saskatchewan

Il s'agit d'un programme créé et programmé par des jeunes de la Saskatchewan vivant avec des troubles de santé mentale, précise le communiqué de presse.

Cette plateforme permet aux jeunes de poser des questions en toute confidentialité à des travailleurs en santé mentale concernant les ressources offertes en la matière.

Au nom du premier ministre Scott Moe, je félicite l'équipe qui a créé le service le Mentally Safe Mincraft Server, pour avoir trouvé une façon unique de sensibiliser les jeunes par le biais du jeu en ligne, tout en faisant la promotion de la santé mentale et du bien-être , a déclaré le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Saskatchewan, Everett Hindley.

Nous avons une communauté très solidaire de joueurs et de travailleurs en santé mentale qui prennent soin les uns des autres et fournissent un environnement de jeu sûr alors qu'Internet est souvent incertain et difficile , a affirmé la directrice du plaidoyer, de la recherche et l'élaboration des politiques publiques de l'Association canadienne pour la santé mentale, section provinciale, Rebecca Rackow.

Un prix par province et par territoire

Le lauréat de chaque province reçoit un prix unique de 5000 $ pour financer son initiative et encourager d'autres innovations.

Présentés dans chaque province et chaque territoire, ces prix viennent récompenser des individus ou des organismes qui excellent dans ce domaine et se sont distingués par des initiatives novatrices ayant eu des effets positifs sur la santé mentale et le traitement des dépendances, précise le communiqué de presse.

Au nom de tous les premiers ministres, je souhaite féliciter les lauréats de ces prix pour leur travail diligent et novateur dans le domaine de la santé mentale et du traitement des dépendances , a déclaré la première ministre du Manitoba et présidente du CDF , Heather Stefanson, citée dans le communiqué de presse.