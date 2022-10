Chefferie du NPD : vers le couronnement de David Eby et l’éjection de son opposante?

La date limite pour l’enregistrement de candidatures pour la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique est mercredi.

Le NPD devrait annoncer en soirée si les candidatures de David Eby et Anjali Appadurai sont acceptées.

Selon le rapport d’Elizabeth Cull, Anjali Appadurai aurait violé les règles de la course à la chefferie en se coordonnant de manière inappropriée avec des tierces parties afin d’encourager davantage de personnes à s’inscrire comme membre du Nouveau Parti démocratique avant le 4 septembre pour voter.

La femme de 32 ans fait présentement l’objet de deux enquêtes, une du NPD , et l’autre d'Elections BC. Les enquêtes portent notamment sur Dogwood Initiative, un groupe environnemental qui pourrait avoir violé la loi électorale.

Le rapport Cull indique que Dogwood Initiative a utilisé des courriels, des publicités payées et des centres d’appels pour recruter de nouveaux membres.

Il explique aussi que parce qu’il n’y a aucun autre recours qui peut remédier de manière adéquate aux échecs et aux manquements de la campagne d’Anjali Appadurai, la directrice générale des élections est arrivée à la difficile conclusion que Mme Appadurai devrait être disqualifiée .

Anjali Appadurai nie les allégations. Elle affirme que ce sont les politiques qu’elle propose qui ont attiré autant de nouveaux membres. Je crois que ma campagne a été malmenée dès le départ. J’ai suivi les règles à la lettre, j’ai agi avec intégrité et je voulais que cette course soit un débat d’idées , ajoute-t-elle.

Si elle est disqualifiée, David Eby sera le seul candidat dans la course, qui deviendra plutôt un couronnement.

Une course inattendue

L’ère de John Horgan tire donc bientôt à sa fin. Le premier ministre a annoncé, le 29 juin, qu’il tirerait sa révérence d'ici la fin de l'année après s’être remis d’un deuxième cancer.

Quelques semaines après son annonce, les députés et les ministres néo-démocrates étaient très timides. Qui allait se lancer dans la course? Cette question est restée sans réponse jusqu’à ce que plusieurs ministres, comme Ravi Kahlon et Katrina Chen, appuient ouvertement David Eby.

David Eby a annoncé sa candidature dans la course à la chefferie du NPD provincial le mardi 19 juillet, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Liam Britten

Les appuis se sont multipliés jusqu’à ce que le ministre du Logement et procureur général de la province mette fin au suspense, le 19 juillet, et annonce sa candidature.

Le parti a alors affiché un front uni : 48 des 57 députés se sont rangés derrière David Eby. Tout portait à croire que le politicien de 46 ans allait être couronné et devenir le prochain premier ministre de la Colombie-Britannique.

Puis, le 10 août, la militante en environnement Anjali Appadurai a annoncé qu’elle se lançait aussi dans la course. Elle avait été défaite par quelque 500 voix lorsqu'elle s’était présentée pour le Nouveau Parti démocratique fédéral dans la circonscription de Vancouver Granville, aux élections de 2021.

Le NPD dans l’embarras?

La candidature d’Anjali Appadurai en a surpris plus d’un. Gêne-t-elle le NPD de la Colombie-Britannique? Plusieurs experts le croient.

D’après Bryan Breguet, politologue et fondateur du blogue Too close to call/Si la tendance se maintient , et Adam Pankratz, professeur à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, Anjali Appadurai est une épine dans le pied du parti.

Un autre défi pour le parti, selon Adam Pankratz et Bryan Breguet, est qu’Anjali Appadurai a fait beaucoup de travail sur le terrain pour recruter de nouveaux membres. Selon Bryan Breguet, elle semble avoir recruté près de deux fois plus de membres que David Eby.

Bryan Breguet croit que David Eby a mené sa campagne comme s’il avait gagné et qu’il n’a pas vu venir la candidature d’Anjali Appadurai. Il note aussi la différence entre le David Eby qui était à la base beaucoup plus militant que John Horgan, qui a détrôné Christy Clark et qui a rallié les jeunes des villes à sa cause, et le David Eby qui mène maintenant une campagne de père à la John Horgan .

Les deux experts estiment que cela pourrait lui coûter la victoire, le 3 décembre.

« Si elle arrivait à être la cheffe avec le vote des membres, il y aurait tout de même une quarantaine de députés qui ne l’ont pas soutenu. Qu’est-ce qu’elle va faire lorsqu’elle va vouloir implémenter ses idées au parlement? Ça ne va pas être possible. » — Une citation de Adam Pankratz, professeur à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique

Cela pourrait, selon eux, déchirer le NPD . Si le caucus n’a pas confiance en Anjali Appadurai et choisit David Eby, la légitimité aux yeux des membres du NPD et du public du politicien sera fragilisée, croient-ils.

La continuité ou le renouveau?

Depuis le lancement de la course à la chefferie, David Eby se présente comme la voix de la continuité.

Il a fait du logement sa priorité et présenté son plan pour contrer la crise. Il souhaite, entre autres, modifier la loi pour enlever les restrictions liées à la location d'appartements dans les copropriétés. Il mise également sur une taxe sur l’achat-revente pour contrer la spéculation.

Il veut aussi permettre la transformation des maisons unifamiliales en de multiples logements pour augmenter la densité de la population. Pour ce faire, il devra toutefois travailler avec les municipalités.

La candidate néo-démocrate Anjali Appadurai s'adresse à un électeur de Vancouver-Granville le 22 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Anjali Appadurai, au contraire, se présente comme la voix du changement et des jeunes. Elle souhaite aller de l’avant avec des politiques qui sont, selon elle, plus ambitieuses que celles du NPD .

Son plan, qui se nomme A New Deal for BC, un nouvel accord pour la Colombie-Britannique, est séparé en quatre thèmes : la santé, le climat, l’économie et la démocratie.

Jusqu’à présent, elle a présenté ses propositions pour la santé et le climat. Elle veut notamment donner aux infirmières une augmentation salariale de 25 % et mettre en place un programme provincial d’approvisionnement en drogues sûres.