La MRC du Fjord-du-Saguenay investit 1,2 M$ pour la sécurité des citoyens

La MRC du Fjord-du-Saguenay investit 1,2 million de dollars pour mettre en place un programme d’aide financière pour l’acquisition et l’installation de génératrices destinées aux centres de coordination des mesures d’urgence de chaque municipalité de son territoire.

Les sommes injectées serviront donc à assurer la sécurité des citoyens.

Dans un communiqué diffusé mardi, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, a expliqué que chaque municipalité pourra bénéficier d’une aide financière pouvant couvrir jusqu’à 100 % des dépenses admissibles, incluant l’achat d’une génératrice et de prises extérieures.

Nos municipalités et notre MRC mettent tout en œuvre pour protéger la sécurité des citoyens en cas de sinistre. Ensemble, nous avons déjà réalisé un plan de mesures d’urgence uniforme et mis en place un système d’alerte et de notification de masse permettant de joindre rapidement les personnes en cas d’urgence. Le nouveau programme d’aide financière annoncé aujourd’hui permettra d’assurer l’autonomie des centres de services aux sinistrés , a fait valoir le préfet Savard.