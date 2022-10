Le SPVM arrête six suspects en lien avec quatre affaires impliquant des armes à feu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mardi l'arrestation de six suspects, la fin de semaine dernière, en lien avec quatre affaires impliquant des armes à feu.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le SPVM a précisé avoir également saisi cinq armes à feu lors des différentes arrestations.

Trois d'entre elles sont survenues le même jour, soit samedi.

Vers 4 h 15, d'abord, des patrouilleurs ont intercepté un véhicule ayant brûlé un feu rouge à l'angle des rues Lucien-L'Allier et Saint-Jacques, dans le centre-ville. À l'intérieur de cette voiture, ils fait la découverte d'une arme; le conducteur et le passager, tous deux connus des autorités, ont été arrêtés sur le champ.

Des stupéfiants ont aussi été saisis, a ajouté la police.

Le même jour, vers 17 h, des agents ont mis la main au collet, près de la place Émilie-Gamelin, dans le Quartier latin, d'une personne recherchée pour une agression au couteau commise l'an dernier.

Au moment de procéder à son arrestation, ils remarquent que l’individu qui accompagne le suspect prend rapidement la fuite à pied. Il sera intercepté peu de temps après , écrit le SPVM . Cette deuxième personne était armée d'un pistolet 9 mm.

Enfin, toujours samedi, environ deux heures plus tard, un trafiquant de drogues âgé de 32 ans, soupçonné d'avoir tiré un coup de feu quelques heures plus tôt à Montréal-Est, a lui aussi été arrêté. Trois perquisitions effectuées par la suite, dont au domicile du prévenu, a permis de retrouver un pistolet, des munitions et de la drogue.

Dimanche, en fin de soirée, l'interception d'un véhicule sur le boulevard Crémazie Est, dans le nord de la ville, a permis de stopper un individu qui avait violé ses conditions de libération. Une fouille a permis de découvrir une arme de poing dans la voiture.

Les policiers ont récupéré des douilles et constaté des impacts de balles sur la porte d'entrée d'un immeuble à logements. Photo : Radio-Canada

Des douilles dans l'est, des tirs à Anjou

Mardi, la police a retrouvé des douilles et des impacts de balles sur une porte d'un immeuble à logements situé sur la 13e avenue, près du boulevard Crémazie, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Les services d'identification judiciaire du SPVM se sont rendus sur place.

Des coups de feu ont par ailleurs été tirés en début de soirée, mardi, dans l'arrondissement d'Anjou. Des douilles ont été retrouvées et des impacts de balles ont été repérés, mais aucun blessé n'a été signalé.

L'événement est survenu peu après 17 h à l'intersection des avenues Georges et Rhéaume, dans un secteur résidentiel. Le service de police a alors reçu plusieurs appels concernant des coups de feu.

Un ou des suspects auraient ouvert le feu sur l'avenue Rhéaume et auraient pris la fuite avant l'arrivée des policiers, a expliqué la porte-parole du corps policier, Caroline Chèvrefils. Le SPVM n'a pas indiqué dans l'immédiat si un véhicule était impliqué dans la fuite du ou des suspects.

La scène a été protégée pour enquête et les impacts de balles retrouvés ont été localisés sur un immeuble à logements.

Des témoins ont été rencontrés et l'enquête se poursuit, mais aucun suspect n'a été arrêté.