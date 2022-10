De drôles de silhouettes attirent l’attention à Amqui

Des messages sur le soutien apporté par les groupes communautaires à la population sont accolés aux silhouettes.

L'un des messages véhiculés par les personnages. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le projet a été réalisé par le comité de sensibilisation de la Corporation de développement communautaire (CDC).

On a placé ce qu’on appelle des silhouettes parlantes à plusieurs endroits sur la rue du Pont et aussi chez Moisson Vallée , explique Josée Carrier, agente de développement et de promotion à la CDC . Elles contiennent des messages positifs qui mettent en valeur des exemples concrets de ce que les organismes font pour améliorer les condition de vie de la population.

Chaque silhouette contient un exemple concret de services disponibles pour améliorer les conditions de vie de la population. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'objectif est de faire valoir le rôle exceptionnel des organismes communautaires et de rendre hommage aux travailleurs ainsi qu'aux bénévoles qui s'activent quotidiennement auprès de la population.

On voulait que le travail de nos organismes soit mis de l'avant, qu'on puisse voir qu’ils travaillent pour la transformation sociale dans le milieu , ajoute Josée Carrier.

Mme Carrier rappelle que 19 organismes sont membres de la CDC . On est un organisme qui aide les organismes, mentionne-t-elle. On est un peu la chambre de commerce du communautaire.

Journée mondiale du refus de la misère

Par ailleurs, le 17 octobre de chaque année, les plus vulnérables et toutes les personnes qui refusent la misère et l’exclusion se rassemblent à travers le monde afin de témoigner de leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous les individus soient respectées.

Josée Carrier mentionne que le concept de misère est une réalité qui se manifeste dans différents domaines de la vie autant sur le plan psychologique que social.

La misère est souvent associée au manque d'argent, mais c'est plus profond que ça, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être quelqu'un qui vit un deuil, qui a besoin profondément d'avoir du soutien, donc les organismes sont là pour ça , indique-t-elle.

La CDC soulignera cette journée le 19 octobre, de 11 h 30 à 13 h, avec le Chaudron gourmand, une activité de sensibilisation et de partage à Moisson Vallée Matapédia, qui offrira un repas complet gratuitement.

À cette occasion, différents organismes en profiteront pour se faire connaître.