Aux États-Unis, les républicains brandissent l’Ukraine comme argument de campagne

Cet avertissement, venu de Kevin McCarthy, le chef des républicains à la Chambre basse du Congrès, est la première indication des difficultés à venir pour Kiev si le soutien du Congrès au financement de sa défense, jusqu'ici largement consensuel, venait à s'amenuiser.

Je pense qu'on va se retrouver en récession et on ne va pas écrire de chèque en blanc à l'Ukraine. Ce n'est pas possible , a déclaré M. McCarthy au site d'informations politiques Punchbowl News.

Si les républicains emportent la majorité des sièges de représentant, cet élu californien espère détrôner la démocrate Nancy Pelosi à la tête de la Chambre, ce qui ferait de lui le troisième personnage de l'État américain après le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

M. McCarthy a précisé espérer que les électeurs puniront les démocrates en novembre pour avoir négligé les priorités nationales américaines, par exemple l'immigration.

« L'Ukraine, c'est important, mais en même temps, ça ne peut pas être la seule chose qu'ils fassent et ça ne peut pas être un chèque en blanc. » — Une citation de Kevin McCarthy, leader des républicains à la Chambre des représentants

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, le gouvernement de Joe Biden a débloqué 17,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, avec l'accord des deux partis au Congrès, bien qu'une partie de l'aide droite des républicains ait protesté.

Pour certains analystes, ces propos de M. McCarthy représentent une concession faite à l'aile droite du parti, dont il a besoin pour être élu président de la Chambre.

Pour d'autres, le dirigeant républicain cherche ainsi à mobiliser la base isolationniste du parti, qui risque de s'abstenir aux élections de novembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pas un distributeur de billets

La frénésie de dépenses des démocrates ne s'arrête vraiment jamais. Il faut que Biden comprenne que nous sommes les États-Unis, pas un distributeur de billets , a tweeté récemment l'élue d'extrême droite Lauren Boebert.

La quasi-totalité des représentants républicains a voté en septembre contre une loi d'investissements massifs de 12,3 milliards de dollars, dont trois milliards en aide militaire à l'Ukraine sous forme d'armement, de fournitures diverses et de paiement des salaires des soldats ukrainiens. La loi a cependant été adoptée avec le soutien de la totalité des démocrates.

Les démocrates ont vertement critiqué les propos de M. McCarthy.