Un couple qui a fait appel à une mère porteuse se croit victime d’une injustice

Son congé parental est amputé parce que la mère biologique n’a pas elle-même donné naissance au petit Tristan, sept mois.

Ma conjointe et moi, on a voulu avoir un enfant de façon "normale", mais on a dû arrêter la grossesse à 20 semaines, en raison de problèmes de santé chez ma conjointe […]. Julianne est tombée malade assez gravement et les médecins nous ont dit qu'on ne devrait plus avoir d'enfant de façon typique , explique le papa, Mathieu Blanchette.

Le couple a donc opté pour ce qu'on appelle la gestation par autrui.

On a fait nos embryons à partir de la clinique de fertilité de l'Université McGill à Montréal. Ils sont allés chercher des ovules de ma conjointe. J'ai fait un don de spermatozoïdes. Ils ont créé les embryons. La mère porteuse, qui est en Ontario, est allée faire un transfert d'embryons à la clinique. Alors biologiquement, je suis père. Julianne, ma conjointe, est la mère à 100 % , poursuit le père de famille.

Tristan et son père Mathieu Blanchette. Photo : Radio-Canada

Or, aux yeux de la loi, ce n'est pas si simple. Puisque la mère n’a pas porté elle-même l’enfant, elle n’a pas droit à un congé de maternité d’un an.

« Pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), la mère, par définition, est celle qui porte et accouche le bébé. Donc on ne peut pas avoir accès à un congé d'adoption, parce qu'on n’adopte pas. On ne peut pas avoir accès à un congé normal, parce que ma conjointe n'a pas accouché. On tombe donc à 37 semaines pour le congé long. » — Une citation de Mathieu Blanchette, père de Tristan

L’avocate spécialisée en droit du travail au cabinet Gauthier Bédard, Véronique Bédard-Tremblay, explique que c’est la mère porteuse qui a droit aux 18 semaines consacrées aux relevailles.

Donc, pour la famille, le congé parental est moindre. Après ça c'est de voir le statut de l'adoption de l'enfant. Peut-être que la mère aurait droit à un congé d'adoption? , soulève-t-elle.

Ce n'est pas le cas pour la famille de Tristan. Comme l'accouchement a eu lieu en Ontario, Mathieu Blanchette et Julianne Fontaine ont pu être inscrits comme parents légaux dès sa naissance. S'ils ont choisi la province voisine, c'est aussi pour les agences qui y facilitent le processus. Mais de retour au Québec, la mère s'est retrouvée avec un congé écourté.

Si on adoptait un enfant à la DPJ par la banque mixte. L'enfant arriverait peut-être à 24 mois et on aurait le droit à 50 semaines! Je ne dis pas qu'ils y ont moins droit que moi. Je dis que j'y ai autant droit qu'eux , poursuit Mathieu Blanchette.

Le nouveau papa s'estime néanmoins chanceux puisque lui est sa conjointe ont rapidement déniché un milieu de garde pour leur enfant.

On a pu retourner au travail. On est pas mal pris. Mais on aurait préféré avoir tout ce que les autres parents ont , plaide-t-il.

La famille espère donc que cette zone grise sera enfin éclaircie, afin que tous les parents puissent profiter équitablement des premiers mois avec leur bébé.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche