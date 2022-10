Fraude chez Rallye Motors : d’anciens clients inquiets

Des personnes qui ont acheté un véhicule dans deux concessionnaires Rallye Motors, à Moncton au Nouveau-Brunswick, entre 2012 et 1017 craignent d’être victimes de fraude.

Une enquête de la GRC a permis de déterminer que des documents contenant des renseignements personnels de clients de Rallye Motors Hyundai et Rallye Motors Mitsubishi, à Moncton, se sont retrouvés entre les mains de personnes qui ne sont pas associées à l’entreprise.

Ces documents ont été utilisés pour faire des demandes frauduleuses de prêts et de cartes de crédit, selon la GRC, qui est déjà en contact avec des personnes qui ont confirmé des irrégularités financières.

Sylvette Benoit a acheté une voiture chez Rallye Motors Mitsubishi en 2012. Elle craint aujourd'hui d’avoir des problèmes.

Dans ma tête, je me suis dit que ça ne devait pas s’appliquer à moi. Mais quand j’ai regardé, j’ai vu les années, j’étais comme ok, 2012, c’est là que j'ai fait l’achat. Ça fait que ça m’a causé un petit peu de questionnements. Il faut que je vérifie plus en détail si j’ai été fraudée , dit-elle, mardi.

Honnêtement, c’est toujours comme quelque chose dont j’ai eu peur, que quelqu’un prenne mon identité, ou quelque chose comme ça , ajoute Sylvette Benoit.

Elle ne sait pas encore si elle a été touchée, mais se demande ce qu'elle doit faire pour se protéger.

Premièrement, là je vais faire les démarches avec Equifax au plus vite. Puis je vais… Je ne sais pas quoi d’autre que je peux faire comme recherche. Je regardais en ligne, mais je suis comme pas sûr des étapes , dit-elle.

En plus, tout cela a un air de déjà vu pour elle.

Il y a quelques années, ses renseignements personnels – comme ceux de tous les autres membres d'UNI Coopération financière – ont été volés chez Desjardins.

J’avais eu peur cette fois-là aussi. Puis là, ça m’arrive de nouveau. Ce n’est pas plaisant.

En 2019, après le vol chez Desjardins, UNI Coopération financière avait offert à tous ses membres un abonnement gratuit à un service de surveillance du crédit.

Sylvette Benoit espère que Rallye Motors offrira un soutien semblable à ses clients.

L’entreprise Rallye Motors a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada, mardi, et n’a pas précisé si elle compte offrir de l'aide à ses clients, par exemple sous la forme d'un abonnement à un service de surveillance du crédit.

