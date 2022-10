« Vous n’êtes pas là pour servir vos propres intérêts », lance Legault à ses députés

On est là pour servir les Québécois : il ne faut jamais, jamais oublier ça, a-t-il martelé. On n'est pas là pour servir nos propres intérêts ou ceux de certains groupes de pression. On est là pour nos seuls patrons : les Québécois.

Ces paroles de M. Legault ont clos la très longue cérémonie d'assermentation des députés caquistes. Les 90 élus étaient accompagnés de leurs proches : le Salon rouge était donc plein à craquer, du presque jamais vu.

Les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont d'ailleurs obéi à la règle et défilé les uns après les autres pour prêter serment au peuple québécois ainsi qu'au roi Charles III, sans gestes de protestation.

Une députée a même reçu une ovation : Kateri Champagne Jourdain, première femme autochtone à avoir été élue à l'Assemblée nationale et future ministre dans le cabinet Legault, si on en croit les rumeurs.

François Legault s'est dit extrêmement fier de pouvoir compter, parmi ses députés, pas moins de 41 femmes, qui seront à l'endroit même où se prennent les vraies décisions, les grosses décisions , selon lui.

Il faut défendre son coin de pays

Il a cependant invité tous ses députés à prendre un moment pour bien comprendre leur rôle. On est avant tout les représentants de notre monde dans nos circonscriptions , leur a-t-il rappelé.

Être député, c'est défendre son coin de pays, aider les citoyens qui sont mal pris, prendre le pouls de la population. [...] Le secret, c'est : il faut rester proche du monde, proche de leurs préoccupations , a-t-il renchéri.

Et il les a prévenus qu'il ne tolérera pas de chicane au sein de ses troupes. C'est pas d'hier. C'était comme ça chez Air Transat et partout où je suis passé. Je ne tolère pas qu'il y ait de la chicane dans la famille.

C'est une vraie famille, la CAQ. En privé, en caucus, on peut tout se dire. Mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni impossible à traverser , a ajouté le premier ministre.

M. Legault présentera son conseil des ministres jeudi et convoquera l'Assemblée nationale pour le 29 novembre prochain. La durée des travaux parlementaires automnaux sera donc courte.