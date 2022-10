Coupe du monde de ski : incertitude et inquiétude à Lake Louise

Depuis près de 30 ans, Lake Louise accueille annuellement une coupe du monde comprenant des épreuves de vitesse pour les hommes et les femmes. Mardi, Canada Alpin a annoncé deux épreuves techniques féminines de Slalom géant en décembre 2023 à Mont-Tremblant.

Ce qu’il faut comprendre c’est que ce sont deux courses complètement différentes. En ski alpin, il y a les épreuves de vitesse : le slalom super G et la descente et les épreuves techniques : le slalom et le slalom géant , explique Dominik Gauthier, directeur de la fondation B2TEN, qui vient en aide aux athlètes.

Canada Alpin n’a pas précisé si les épreuves de vitesse allaient se poursuivre à Lake Louise pour les hommes ou les femmes après les épreuves prévues en novembre et décembre 2022.

Alors que nos plans pour tenir un événement technique pour les skieuses dans l’Est se précisent, nous avons hâte de finaliser notre stratégie à long terme pour la tenue d’épreuves de vitesse masculine de la Coupe du monde dans l’Ouest , a indiqué la présidente-directrice générale de Canada Alpin, Therese Brisson.

Nous avons la chance d’avoir plusieurs stations au Canada, dont Lake Louise, qui souhaitent accueillir des épreuves de la Coupe du monde de ski alpin, et nous travaillons avec elles pour mettre au point la bonne stratégie à long terme en partenariat avec la FIS pour la saison prochaine et après.

Techniquement, cela ne veut pas dire que si t’as l’un, t’as pas l’autre, c’est juste que ce qu’on comprend de la manière dont Canada Alpin s’exprime, c'est qu’il y aura juste une coupe du monde de slalom géant à Mont-Tremblant et une épreuve de vitesse chez les hommes à la même période , croit Dominik Gauthier.

Lara Gut-Behrami Photo : usa today sports / Eric Bolte

Selon lui, la station de Lake Louise a de la difficulté à attirer les spectateurs.

L’événement de Lake Louise, ça fait 30 ans qu’il est là, ce n’est pas un endroit qui attire les spectateurs. C’est une belle course à la télévision, mais ce n’est pas rassembleur. Il y a très peu de gens qui se déplacent pour aller voir la course, à part des gens de l’industrie.

Comparativement, avoir un événement au Mont-Tremblant, où la course va se terminer dans le village, alors qu’il y a beaucoup de talents féminins qui montent, comme Valérie Grenier et Laurence St-Germain, ça va créer un buzz incroyable.

Pour moi, c’est un très bon choix stratégique , ajoute Dominik Gauthier, qui précise que le Mont-Tremblant est à proximité de Killington, au Vermont, où se déroule une autre compétition qui attire les foules à la même période.

On vient d’installer deux semaines de Coupe du monde de ski alpin back to back avec Killington et Mont-Tremblant au début de la saison, ça va être une très bonne chose pour Alpin Canada et ses commanditaires , croit-il.

À Lake Louise, les commerçants sont peinés à l’idée de perdre cette compétition d’envergure.

Susan Calder, la gérante du magasin Wilson Mountain Sports, dit que la Coupe du monde lance typiquement la saison de ski dans la région. Ça crée de l’engouement, ça montre au monde la beauté de notre région , dit-elle.

Il y a des bénévoles qui viennent de partout et qui travaillent tellement dur et fort. C’est excitant pour les Calgariens et les jeunes qui s'entraînent, ça lance vraiment la saison , ajoute-t-elle.

« Ça serait très triste que cela disparaisse, c’est certain » — Une citation de Susan Calder, gérante du magasin Wilson Mountain Sports

La propriétaire de la pâtisserie Laggan's Mountain Bakery and Delicatessen, Cynthia McGee, a souvent donné de son temps bénévolement pendant les coupes du monde. Ce serait tellement désolant de perdre cela , dit-elle.

Elle rappelle que Lake Louise est la première descente hors des frontières européennes à avoir été invitée au prestigieux Club 5, qui réunit les principaux organisateurs de courses de ski alpin. Lake Louise est aussi classée comme l'une des 15 pistes classiques en descente dans le monde.

Tout le monde travaille si fort chaque année pour mettre cet événement en place, ce serait vraiment, vraiment dommage qu’il disparaisse.

Avec des informations d'Anne Levasseur