Densifier le secteur Bridge-Bonaventure, mais jusqu’à quel point?

Trois experts universitaires ont été mandatés par l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) – qui se décrit comme le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale du Québec – pour se pencher sur la manière de revitaliser ce secteur industriel, dont le réaménagement fait l'objet d'un bras de fer entre la Ville de Montréal et les promoteurs immobiliers.

Au printemps dernier, le consortium Vision Bridge-Bonaventure, composé de Devimco, Broccolini, Groupe MACH et COPRIM, avait déjà présenté une vision de ce projet de revitalisation qui comprenait la construction de 7500 logements, soit beaucoup plus que les 3800 projetés par la Ville.

Le secteur Bridge-Bonaventure se situe au sud du centre-ville de Montréal. Photo : Ville de Montréal

Or, le rapport présenté mardi par Jean-Marc Fournier, PDG de l’ IDU , à l’occasion d’un déjeuner-conférence, corrobore la vision des promoteurs quant à une offre résidentielle de haute densité, afin de libérer un maximum d'espace au sol pour des espaces verts.

Il faudrait expliquer pourquoi on refuse à 3000 ménages de pouvoir habiter un quartier qui serait à proximité du centre-ville, dans lequel ils auraient un accès privilégié au transport en commun et où ils pourraient se promener à pied et en vélo , a commenté Jean-Philippe Meloche, coauteur du rapport, et professeur et directeur de l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage de l’Université de Montréal.

Quant au groupe Broccolini, qui fait partie du consortium de promoteurs, il estime que la densification pourrait favoriser le logement abordable. On croit que c'est un nombre qui vient bien équilibrer et qui permettra le développement de logements abordable, social, familial et privé, et qui va donner une qualité de vie , a argué Roger Plamondon, le président du groupe.

On espère que [le rapport présenté aujourd'hui] va amener un accroissement de la vision de la Ville à un nombre de logements qui va se rapprocher de celui de notre groupe , a-t-il ajouté.

À écouter : Des habitants de Pointe-Saint-Charles craignent que leur quartier devienne un nouveau Griffintown

Une densité oui, mais à échelle humaine

Si la Ville de Montréal se dit d'accord avec les grands principes énoncés par les promoteurs, elle souhaite prendre le temps d'analyser leur proposition. On a toujours dit qu'on voulait une densité à échelle humaine , a rappelé Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, présent au déjeuner-conférence mardi.

Elle peut se traduire de plein de façons, la densité, elle peut se traduire par la hauteur, elle peut se traduire aussi par une répartition sur le territoire , a ajouté M. Beaudry. On va répondre à la question quand on va déposer le plan directeur préliminaire. On est en train d'y travailler.

La Ville de Montréal doit en effet déposer son plan directeur pour le développement du secteur Bridge-Bonaventure devant l'Office de consultation publique de Montréal d'ici la fin de l'année.

Avec les informations d'Olivier Bachand