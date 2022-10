Le campement du parc Saint-Antoine-de-Padoue bientôt fermé pour l’hiver 

Même si la saison chaude est loin derrière, une demi-douzaine de personnes campent toujours au parc. L’expérience du projet pilote est concluante, selon les policiers.

De façon générale, oui, ça s’est bien passé. Ce qu’on disait à nos policiers, c’était d’avoir de la tolérance face à cette clientèle-là. On s’est rendu compte que les gens qui étaient en situation d’itinérance au parc n’étaient pas ceux pour lesquels on intervenait le plus. C’étaient souvent d’autres personnes qui frayaient autour de cette clientèle-là ou qui fréquentaient le parc qui amenaient parfois des conflits , souligne la capitaine du Service de police de Granby, Caroline Garand.

Le campement faisait partie d'un projet pilote concluant, selon les policiers de Granby. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

À l'approche de l'hiver, il a été décidé de fermer le site le 7 novembre. Avant, la Ville, en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le service de police et des organismes communautaires, veut toutefois accompagner les personnes concernées.

Une travailleuse sociale devait les rencontrer mardi et les informer de l’échéancier mis en place. Le CIUSSS devait aussi aller sur le terrain pour évaluer les besoins.

Le comité d’action évaluera les options pour la relocalisation. L’hébergement à bas seuil, l’hébergement chez les proches ou dans d’autres ressources régionales , a souligné la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

« Notre volonté est vraiment de respecter, d’écouter et de soutenir les personnes en situation d’itinérance, qui sont avant tout des êtres humains. On voulait prendre le temps de bien faire les choses. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Magog

La Ville de Granby a tenu un point de presse mardi. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L’option des minimaisons de Mike Ward, comme celles installées à Drummondville et Victoriaville, n’a pas été retenue. Ça prend quasiment un intervenant par minimaison, et malheureusement, on n’a pas les ressources. Ce qu’on souhaite, c’est plus les [les personnes en situation d'itinérance] amener dans les ressources , a précisé la mairesse.

À compter du lundi 31 octobre, trois haltes chaleur seront par ailleurs en mesure de recevoir les personnes qui auront besoin de répit, soit deux de plus que l’an dernier.

Le Partage Notre-Dame sera ouvert de 14 h à 18 h 30 du lundi au vendredi. En soirée, les services d’hébergement Le Passant, pour les hommes, et Entr’Elles, pour les femmes, prendront le relais.

Ils vont pouvoir se présenter sur place. On va leur offrir des breuvages chauds, des repas. On va pouvoir leur donner aussi un temps de répit pour pouvoir se réchauffer , indique l'adjointe clinique à la Halte-crise Entr'elles, Maude Veilleux.

Du 31 octobre au 31 mars, ça va être ouvert que ce soit Noël, le jour de l’an. L’objectif, c’est que ce soit ouvert chaque jour , renchérit le directeur du Passant, Steve Bouthillier.

Aucune décision n’a encore été prise quant au retour du projet-pilote de campement au parc Saint-Antoine-de-Padoue l’été prochain.

Avec les informations de Guylaine Charette