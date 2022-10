La Maison de la francophonie à Toronto, un projet toujours en recherche de financement

La Maison de la francophonie à Toronto est toujours à l’état de projet après 15 ans, mais dit avoir fait « des progrès significatifs ». Les fondateurs cherchent à obtenir un « oui » ferme de la part des bailleurs de fonds publics pour pouvoir acheter et rénover le bâtiment choisi.

Dans une récente lettre aux partenaires, le comité de la Maison explique avoir renoué un dialogue beaucoup plus constructif qu’il y a un an avec Patrimoine canadien, le principal bailleur de fonds sollicité. La ministre des Langues officielles de l’époque, Mélanie Joly, avait mis le projet sur pause, souhaitant attendre la fin de la campagne électorale fédérale.

Or, voilà plus de deux ans que la Maison a jeté son dévolu sur un édifice patrimonial situé au centre-ville, après que de multiples vendeurs eurent tourné le dos à l'organisme parce qu'il n'obtenait pas son financement assez rapidement.

Le véritable avantage pour la Maison est que cet édifice appartient à un vendeur francophile, prêt à nous accorder du temps pour sécuriser le financement , écrit Kip Daechsel, président du comité de la Maison de la francophonie de Toronto.

Un projet de plus de 21 M$

La valeur de la propriété est estimée à 12,5 millions de dollars, dont un million serait offert par le vendeur.

Patrimoine canadien est de loin la source de financement public la plus importante pour un tel projet. Le comité lui demande l’octroi de 17,2 millions de dollars, dont 13,6 millions seraient alloués à l’achat et aux droits de mutation de l'édifice d’environ 10 000 pieds carrés et 3,6 millions, à sa rénovation.

La prochaine étape consiste donc à avoir la confirmation du financement du fédéral , continue M. Daechsel.

Compte tenu de l’ampleur de la demande, évidemment, il y a des implications politiques. On présume qu'ultimement la décision sera prise par Mme Petitpas Taylor , l’actuelle ministre des Langues officielles.

La Maison a aussi fait des demandes à d’autres sources de financement. Elle souhaite obtenir 1,24 million de dollars d’Infrastructure Canada et de 150 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Le coût total du projet s’élèverait à plus de 21 millions de dollars.

L’édifice est de style Second Empire et est désigné d’importance patrimoniale. L'équipe de la Maison de la francophonie ne divulgue pas son adresse par crainte que d'autres acheteurs ne lui fassent concurrence. Photo : Photo soumise par Kip Daechsel

L’édifice a un cachet particulier puisqu’il a été désigné d’importance patrimoniale en raison de son architecture de style Second Empire. Il a auparavant accueilli les locaux de l’Alliance française.

Avocat de formation, Kip Daechsel dit qu'il aimerait désormais obtenir un soutien de la part du gouvernement provincial.

Le projet de la Maison de la francophonie, s'il se réalise enfin, n’existera que pour servir la communauté , martèle-t-il. Ce serait un événement historique pour l'actualité francophone et francophile de Toronto de ne pas voir la province participer à cette grande réalisation.

Plusieurs organismes ont manifesté un fort intérêt pour le projet, sans toutefois s'être officiellement engagés. Parmi eux, on retrouve une garderie, un bureau local de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, une association de femmes immigrantes francophones, l’agence de consultation en services de santé Entité 3 et Franco Queer, un regroupement de la communauté LGBTQ .