La pénurie de logements freine le développement de la MRC des Basques

C'est l’une des observations du portrait de la situation dans le domaine de l'habitation qui a été effectué par l’Office d'habitation des Basques.

À titre d’exemple, le préfet mentionne que Saint-Éloi ne compte que deux logements locatifs sur l'ensemble de son territoire. Selon le rapport, la MRC des Basques compte sur peu de logements locatifs et ceux qui sont disponibles sont dans un mauvais état.

Le revenu médian des ménages de cette région est moins élevé que la moyenne québécoise. Même si des logements neufs étaient construits, le prix exigé ne serait donc pas abordable pour de nombreuses familles.

Seulement à Trois-Pistoles, il manquerait 50 logements pour arriver à combler les besoins, selon le maire. Photo : Radio-Canada

Pour inverser cette tendance, l'Office d'habitation des Basques mise sur le développement de logements abordables.

On a plus de personnes âgées dont les revenus ne s'indexent pas au même prix que les loyers doivent indexer, observe le préfet. Il faut trouver toutes sortes de solutions qui tournent autour de la rénovation de nos logements ou de la reprise de nos immeubles excédentaires.

Bertin Denis verrait aussi d’un bon œil le retour du programme AccèsLogis dans sa formule initiale, qui a permis la construction de plusieurs immeubles à logements destinés aux personnes à faible revenu.

Selon lui, pour en sortir, les différents paliers gouvernementaux doivent faire leur part.

« Le gouvernement du Québec a plein de programmes, mais le privé ne peut pas appliquer là-dedans parce qu’il y a beaucoup trop de paperasse. C'est incroyable! » — Une citation de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques

On va s'asseoir, puis on va commencer à discuter de la façon de compenser la différence entre le coût de construction et le coût de rénovation et, bien sûr, la capacité de payer des gens , envisage Bertin Denis.

Le préfet relève également que sa région se trouve un peu coincée entre celle de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup, ce qui la rend invisible dans les statistiques, en quelque sorte.

La situation n’est pas plus rose à Trois-Pistoles, selon le maire Philippe Guilbert, où il manquerait près de 50 logements. Le maire est certain qu'ils se loueraient très rapidement s'ils existaient.

Des propriétaires qui souhaitent vendre leur maison hésitent à le faire parce qu'il n'y a pas de logements pouvant les accommoder. Photo : Radio-Canada

Le rapport nous permet de savoir quels sont exactement les besoins, commente-t-il. Auparavant, on avait une idée, mais là, on a des chiffres. Ça nous permettra de cibler exactement quelles seront nos interventions et d'aller cogner aux portes des différentes instances .

Que ce soit à Trois-Pistoles ou ailleurs dans les Basques, il constate une même situation. Des gens qui sont prêts à casser maison, comme on dit, il y en a plusieurs. Ces gens-là veulent du logement, et il faudrait que ces maisons-là se libèrent pour de nouvelles familles qui sont intéressées à venir habiter ici.

Avec ce portrait en main, les membres de l'Office d'habitation des Basques souhaitent maintenant interpeller le gouvernement provincial pour trouver des solutions rapides et efficaces pour contrer cette pénurie de logements.

Avec les informations de Patrick Bergeron