La fin des poux?, d’Orbie, gagne le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

L’artiste qui réside à Cap-d’Espoir, en Gaspésie, a récolté du même coup une bourse de 5000 $, attribuée par la Ville de Montréal.

L'événement était animé par la drag queen Barbada, qui depuis plusieurs années lit des contes aux enfants dans des bibliothèques et des écoles de la métropole.

J’étais tellement émue, a réagi Orbie. Vu la qualité des autres livres nommés, je ne peux pas croire que ce soit mon histoire qui l’a emporté.

Un livre imaginé pendant la pandémie

Publié par la maison d’édition Les 400 Coups en 2021, le livre écrit et illustré par Orbie nous plonge dans le monde de poux ayant envahi la tête d'une petite fille.

Le confinement engendré par la pandémie devient toutefois un obstacle pour les minuscules insectes, qui ont l’habitude de se propager lorsque les enfants se côtoient.

Je voyais des poux qui n’étaient pas contents, et qui décident de faire la grève; cette image était vraiment forte, je la trouvais super drôle , a expliqué Orbie, qui finalise actuellement son prochain livre dans lequel des enfants tenteront d’élucider le mystère des chaussettes qui disparaissent.

Le jury du Prix du livre jeunesse était composé de cinq bibliothécaires de l’île de Montréal. Il a notamment salué un magnifique objet-livre [...] qui permettra de se rappeler de cette période particulière avec le sourire.

De situations cocasses en blagues de toutes sortes, les mille et un détails dans les illustrations, qui opèrent pratiquement comme un cherche et trouve, sauront ravir petits et grands , a-t-il également souligné.

Les quatre autres finalistes – Léonore, de Linda Amyot; Papier bulle, de Simon Boulerice et Ève Patenaude; À qui appartiennent les nuages?, de Mario Brassard et Gérard Dubois; et Truffe, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault – ont chacun obtenu une bourse de 500 $, remises par l’organisme Les amis de la Bibliothèque de Montréal.