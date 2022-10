Variole simienne : une étude met en évidence les théories du complot les plus répandues

Selon les auteurs, le but de leur étude visait à identifier de manière proactive la façon dont les fausses nouvelles se répandent, afin de les démystifier et de les contrer par des informations correctes.

Comme pour la COVID-19, des théories du complot extrêmes se sont rapidement propagées en ligne sur la variole simienne, dans la foulée de l’annonce de l'Organisation mondiale de la santé faisant état de l’éclosion de cette maladie virale dans plusieurs pays du monde, explique Timothy Caulfield.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé est coauteur de cette étude aux côtés de Marco Zenone, associé de recherche à l’Institut du droit de la santé de l’Université de l'Alberta.

Pour les besoins de leur enquête, les chercheurs ont collecté et visionné 864 vidéos du réseau TikTok, une plateforme de partage de vidéos réputée pour être populaire auprès des jeunes et des adolescents qui revendique un milliard d'utilisateurs dans le monde.

Parmi ces vidéos, 153 ont été identifiées comme comportant une théorie ou un thème du complot sur la variole simienne. Trente heures en moyenne après leur publication, elles recevaient environ 1,5 million de vues, 75 000 mentions j'aime et 14 000 partages, indique l’étude.

Les théories conspirationnistes les plus populaires

En classant les vidéos selon le type de théorie du complot véhiculé et en rapportant à chaque catégorie l'audience de visionnement obtenue, les auteurs ont mis en évidence les théories du complot les plus importantes.

Celle alléguant que la variole simienne a été planifiée et introduite dans un but de contrôle, de pouvoir ou d'argent, ou encore pour instiller la peur dans l'opinion publique, a fait l'objet de plus de publications et a recueilli davantage de vues.

La théorie conspirationniste ayant recueilli le deuxième plus grand nombre de vues avance que les gouvernements ont été de connivence avec les laboratoires pharmaceutiques pour imposer la vaccination à leurs citoyens. Certaines théories prétendent que l'administration de vaccins contre la COVID-19 serait à l'origine de la résurgence de la variole simienne.

L'une des premières théories conspirationnistes à avoir surgi au tout début de la pandémie de COVID-19 concernant le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, était également présente parmi les vidéos analysées.

Coauteur de ladite étude, Timothy Caulfield appelle les experts de la santé publique à avoir une posture proactive face à la propagation des fausses nouvelles médicales en ligne. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Timothy Caulfield note que les conspirationnistes parviennent à utiliser un fait et à en tirer des conclusions qui peuvent avoir l’apparence d’un événement avéré.

En soulignant que la désinformation se propage incroyablement rapidement et fait des dégâts très, très rapidement , M. Caulfield invite à ne pas prêter une oreille aux théories conspirationnistes, car quand on croit à une théorie du complot, on est plus susceptible de croire à toutes les théories du complot .

Limite de l'étude et recommandations

Par ailleurs, les auteurs de l'étude indiquent avoir seulement effectué leurs recherches à l'aide d'un mot-clic en anglais. Ils admettent qu'ils auraient eu probablement accès à davantage de vidéos conspirationnistes s'ils avaient également utilisé des mots-clics dans d'autres langues.

Ils soulignent toutefois que la pandémie de COVID-19 a à la fois mis en évidence les défis que pose la désinformation médicale, mais aussi la nécessité de la contrer de manière proactive. Ils suggèrent par conséquent aux experts de la santé publique d'accorder une plus grande attention au phénomène et d'investir dans la surveillance en ligne.

Dans le même sens, Matthew Johnson de l'ONG MediaSmarts appelle à faire de la lutte contre la désinformation, qu'il définit comme un procédé consistant à diffuser délibérément de fausses informations dans le but d'induire en erreur, un combat collectif.

Il suggère à cet effet que les chercheurs, les organisations de la société civile et les médias investissent eux aussi les réseaux sociaux pour y faire du prebunking, soit le fait de sensibiliser à travers de courtes vidéos, pour couper court à la propagation de fausses nouvelles.

Avec des informations de Paige Parsons