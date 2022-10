Entrées d’eau en plomb : Montréal reporte son objectif de quelques années

On l’utilise depuis quelques années, dit-il. Ça nous avait été recommandé en attendant le remplacement de l’entrée d’eau en plomb.

M. Hamel habite rue Marie-Anne, au cœur du Plateau-Mont-Royal, l’un des arrondissements où la Ville doit procéder à de nombreux remplacements du genre.

Je suis rassuré, c’est important que ce soit changé.

Plus de 3500 entrées d'eau en plomb seront remplacées à Montréal en 2022. Photo : Radio-Canada

Selon les informations obtenues auprès de la Ville de Montréal, plus de 3500 entrées de service en plomb auront été remplacées à Montréal cette année, un rythme cependant insuffisant pour atteindre l’objectif de 2030 fixé par l’administration Plante en 2019.

Depuis 2018, une moyenne annuelle de 4000 entrées d’eau ont été changées.

À ce rythme, les travaux pourraient s’étendre jusqu’à 2034.

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, explique que la pandémie a eu un impact, mais assure que les travaux seront terminés cette fois pour 2032. On vise 600 remplacements de plus à 4600 par année, pour les 10 prochaines années , a-t-il affirmé.

Ce dernier ajoute que le dépistage du plomb dans les résidences devrait être terminé en 2025.

Pour Alan De Sousa, porte-parole de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal en matière d'infrastructures de l'eau et de voirie, ces retards sont vraiment surprenants, parce c’est un enjeu de santé publique et la Ville avait fixé un objectif pour remplacer tout ça rapidement .

Alan De Sousa, porte-parole de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal en matière d'infrastructures de l'eau et de voirie Photo : Radio-Canada

« On ne peut pas continuer de vivre avec un pichet d’eau éternellement [...] La ville devait être capable d’augmenter la cadence pour atteindre les objectifs plus rapidement » — Une citation de Alan De Sousa, porte-parole de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal en matière d'infrastructures de l'eau et de voirie

Selon le maire de l’arrondissement Saint-Laurent, c’est une question de planification pour permettre aux citoyens de se sentir en sécurité [...] mais aussi dormir en paix, particulièrement ceux et celles qui ont de petits enfants, les femmes enceintes .

Comme le souligne David Kaiser, directeur médical adjoint, direction de santé publique de Montréal, la présence du plomb dans l’eau potable peut avoir un impact sur le développement du cerveau des enfants, le développement langagier, cognitif [...] pendant la période critique de 0 à 5 ans .

Lancé en 2006, relancé en 2019

Lorsque l’administration Plante a dévoilé en octobre 2019 un nouveau plan d’action, on s’attendait à terminer le remplacement d’environ 50 000 entrées d’eau en plomb d’ici 2030.

Il y a un an, Sylvain Ouellet, alors vice-président du comité exécutif et responsable de l’eau et des infrastructures à la Ville de Montréal, estimait devoir ajouter à la liste 14 000 remplacements supplémentaires et maintenir l’objectif de 2030.

En septembre 2015, la responsable de l’eau à Montréal sous l’administration Coderre, Chantal Rouleau, s’était fixé un objectif ambitieux de 5000 remplacements par année. Un objectif jamais atteint.

C’est en 2006 que le maire de l’époque, Gérald Tremblay, avait lancé un premier plan visant à remplacer 69 000 entrées de service sur 20 ans.