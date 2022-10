Deux suspensions de trois et deux jours à la suite de l’agression envers Kloé Guillemette

La direction du Centre de services scolaire (CSS) du Lac-Saint-Jean a confirmé que le jeune qui a frappé Kloé Guillemette a écopé d’une suspension de trois jours, tandis que celui qui l’a invectivée est tenu à l’écart de l’école pendant deux jours.

Lors de l’agression, un attroupement d’une trentaine d’élèves s’est formé autour de la victime et de ses agresseurs. Des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient présents dans l’établissement sont intervenus.

Les jeunes ont été rencontrés et pourront réintégrer le Pavillon Wilbrod-Dufour au cours des prochains jours, sous certaines conditions. Ils devront aussi réparer leur geste.

Il y a un volet de sanction et de réflexion et un volet d’intervention. La première étape, lorsqu’il y a eu un geste de violence et d’intimidation, il y a un volet de suspension qui vient avec et après il y a tout un volet de réintégration des élèves. Les rencontres sont à se faire cette semaine. Il y a un bout de travail de sensibilisation et de réflexion et il y a un bout de réparation qui est à faire aussi , a expliqué le directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey.

Kloé Guillemette déplore que seulement deux élèves ont été suspendus. Photo : Radio-Canada

Kloé Guillemette croit que la direction de l’établissement aurait pu faire plus et déplore le fait que seulement deux personnes aient été suspendues.

Sensibiliser, ça peut vraiment aider. Je pense surtout qu’ils auraient pu faire ça plus tôt. J’en avais déjà parlé avec l’école. Je ne sais pas pourquoi ça ne s’est pas fait plus tôt , a déploré l’adolescente qui a décidé de changer d’école.

Élan de solidarité

Un mouvement de solidarité s’organise dans la foulée de la sortie publique de Kloé Guillemette, une jeune trans de 15 ans qui a dénoncé le harcèlement et les agressions dont elle est victime à l'école

Un Almatois d'origine souhaite maintenant organiser un spectacle pour faire connaître la cause.

Après avoir entendu l’histoire de Kloé Guillemette, Guillaume Boldock a décidé d’aider. L’Almatois d’origine qui demeure maintenant dans la région de Montréal aimerait organiser à Alma un spectacle d’humour où certains de ses amis issus de la communauté LGBTQ+ participeront. Un volet musical pourrait éventuellement s’ajouter parce que selon lui, il est important de sensibiliser les gens aux réalités d’aujourd’hui.

Guillaume Boldock affirme qu'il a lui aussi subi de la violence et de l'intimidation lorsqu'il fréquentait le Pavillon Wilbrod-Dufour il y a plusieurs années. Photo : photo tirée d'internet

J’ai plein d’amis de la diversité qui ont des choses drôles et pertinentes à dire. Je pense que la clé de faire changer les choses, c’est d’amener de la représentation et de la sensibilisation alors je me suis dit : "Pourquoi pas leur demander?" , a exprimé Guillaume Boldock.

Le spectacle serait présenté à la mi-novembre et tous les fonds amassés seraient versés à un organisme choisi par Kloé Guillemette.

Guillaume Boldock a été touché par l’histoire de l’adolescente parce qu’il a lui-même été victime d’intimidation lorsqu’il était plus jeune, dans la même école.

La mère de David Fortin ébranlée

L’affaire a aussi ébranlé Caroline Lachance, la mère de David Fortin, porté disparu depuis 2009. Elle a relevé des similitudes entre l’histoire de Kloé et celle de son fils. Caroline Lachance ne comprend d’ailleurs pas pourquoi c’est elle qui doit changer d’école plutôt que les jeunes qui l’ont intimidée.

Caroline Lachance dit comprendre le désir des parents de Kloé Guillemette qui veulent la garder à la maison pour l’instant. Elle croit avoir commis une erreur en voulant que David retourne à l’école plus rapidement.

Caroline Lachance est toujours sans nouvelles plus de 12 ans après la disparition de son fils David. Photo : Radio-Canada

David, je l’avais déjà retiré quelques fois auparavant et il était heureux à la maison. Quand je l’ai remis à l’école, c’est comme si je le renvoyais à l’abattoir , a-t-elle indiqué.

Au fil des ans, Caroline Lachance était convaincue que les choses avaient changé, mais elle n’a d’autre choix que de constater qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

« J’espère que des moyens concrets seront pris pour aider Kloé, la supporter et aider les parents et leur donner des outils pour supporter leur enfant. » — Une citation de Caroline Lachance, mère de David Fortin

L'importance de dénoncer

C’est sûr que pour nous, on en entend plus parler, peut-être parce que David a lancé la dénonciation de l’intimidation. C’est sûr qu’il y en a dans d’autres écoles aussi. Et ce n’est pas juste dans les écoles, c’est dans les milieux de travail aussi. L’important, c’est de dénoncer pour qu’un jour, ça puisse arrêter , poursuit la mère de David Fortin.

Selon elle, le milieu scolaire doit aussi agir auprès des agresseurs et tentant de leur faire prendre conscience de la portée et des conséquences de leurs gestes.

Treize ans après la disparition de son enfant, Caroline Lachance le porte toujours en elle.

C’est comme au premier jour. On ne l’oublie pas et je pense que la population du Québec ne l’a pas oublié non plus , conclut-elle.

Avec Louis Martineau et Mélanie Patry