Coupe Grey : les Roughriders de la Saskatchewan rêvent à la grande finale

Les Roughriders de la Saskatchewan participeront-ils à la phase finale de la Coupe Grey, au stade Mosaic, à Regina? L'équipe provinciale, dont le dernier trophée remonte à 2013, en rêve.

Pour y arriver, les Roughriders devront battre les Stampeders de Calgary, samedi prochain au stade Mosaic.

Selon l'ailier-arrière Bruno Labelle, l'optimisme est de mise.

« Je suis positif. Il faut être positif dans des circonstances dans lesquelles on est en ce moment. On a deux gros matchs en face de nous, on va les gagner. »