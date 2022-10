Parler de l’autonomie alimentaire et la valoriser pour la rendre « sexy »

Organisée par la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, cette rencontre vise à répondre à plusieurs questions sur la possibilité et les façons d'atteindre une plus grande autonomie et sécurité alimentaires en Gaspésie.

Selon Christine Laliberté, la coordonnatrice du collectif Nourrir notre monde Gaspésie-les-Îles, le travail doit se faire de concert avec tous les partenaires concernés et les Municipalités. Ainsi, il sera possible d'apporter des changements avec le modèle alimentaire actuel, ajoute-t-elle.

Elle mentionne qu’il y a présentement plus d'une centaine de projets en autonomie alimentaire dans la région. Parmi ceux-ci, il y a entre autres des cuisines collectives, des jardins communautaires et des programmes de récupération d'aliments dans les supermarchés.

Mme Laliberté se réjouit de cette ébullition d'idées en Gaspésie. Elle remarque d’autant plus que beaucoup de jeunes tiennent les rênes de plusieurs de ces projets.

« C’est hallucinant, c’est magnifique de voir autant les citoyens et citoyennes que plusieurs organisations prendre les choses en main pour changer l’alimentation et l’agriculture dans la région. » — Une citation de Christine Laliberté, coordonnatrice du collectif Nourrir notre monde Gaspésie-les-Îles

Christine Laliberté, la coordonnatrice du collectif Nourrir notre monde Gaspésie-les-Îles, ravie de constater une belle effervescence de projets en autonomie alimentaire dans la région. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Un défi : Rendre l’autonomie alimentaire plus sexy

Sylvie Sarrasin, membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, croît que le défi principal auquel fait face non seulement la Gaspésie, mais aussi tout le Québec, reste le sous-financement pour mettre sur pied ce genre d’initiative. Elle estime que le secteur n’a jamais été priorisé par le gouvernement puisque le sujet demeure peu attrayant aux yeux des élus selon elle.

« On dirait que ce n’est pas sexy l’autonomie et la sécurité alimentaires. Ce n’est pas un sujet dont on est friand, alors on nous oublie dans le décor. Pourtant, on a des besoins énormes pour nous développer et aller plus loin dans nos actions. » — Une citation de Sylvie Sarrasin, membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

À son avis, la croyance populaire voulant que l’autonomie alimentaire soit synonyme d’un retour à des conditions de vie agricoles du passé nourrit les préjugés à l’égard du sujet.

Christine Laliberté abonde dans le même sens. L’autonomie alimentaire ne veut pas dire que c’est l’autarcie pour retourner à des conditions de vie très difficiles en plantant des carottes et les cultiver. On veut juste rééquilibrer le système alimentaire pour le rapprocher des gens , tient-elle à préciser.

Néanmoins, les deux femmes considèrent que la perception de ce qu'est l'autonomie alimentaire s’est améliorée dans les dernières années. Ça peut être déstabilisant puisqu’on redonne le pouvoir aux citoyens, aux citoyennes et aux organismes sur leur propre système alimentaire. On leur demande en ce sens plus de flexibilité en termes de gestion , comprend la coordonnatrice de l’organisme Nourrir notre monde.

Les déserts alimentaires bien présents en Gaspésie et aux Îles

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), plus de 20 % de la population dans la région vit dans un désert alimentaire, soit le plus haut taux au Québec, puisque la population reste très dispersée et peu nombreuse sur le vaste territoire, affirme Yv Bonnier-Viger, le directeur régional de la santé publique, présent au colloque.

Un désert alimentaire est un secteur qui procure un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé sur le plan socio-économique, selon l’ INSPQ . Concrètement, cela veut dire un endroit, en milieu urbain, où il n’y a pas de commerces alimentaires dans un rayon de 1 km et qui est défavorisé. En secteur rural, le seuil est établi à 16 km. La défavorisation est mesurée en tenant compte du taux d’emploi, du niveau de scolarité et du revenu moyen.

Par conséquent, les gens vivent de l’insécurité alimentaire, non seulement parce qu’elles n’ont pas toujours les moyens d’aller acheter ce qu’il faut, mais aussi [elles ont] peu de moyens de transport pour se déplacer , explique Yv Bonnier-Viger. Selon lui, ce sont surtout les personnes âgées qui ressentent les impacts de cette offre peu présente d’aliments sains et frais sur le territoire.

Yv Bonnier-Viger, le directeur régional de la santé publique. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen