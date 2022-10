Un nouveau parti politique à Gatineau?

Un an après les élections municipales, deux conseillers de Gatineau ont entamé des discussions « sérieuses » pour fonder un nouveau parti politique. C’est d’abord et avant tout les « avantages » octroyés aux partis politiques qui les poussent vers cette réflexion, une réflexion que partage la mairesse de Gatineau France Bélisle, sans toutefois se commettre.

Je n’avais pas fait un tour de roue complet en tant qu’élu et, à la base, je n’avais pas vu du tout la pertinence d’intégrer une équipe politique , explique Edmond Leclerc, conseiller du district de Buckingham. L'élu a obtenu la confiance de ses commettants pour la première fois à titre d’indépendant aux dernières élections municipales de novembre 2021.

Il a cependant déchanté lorsqu’il a vu l’ampleur de la tâche.

Edmond Leclerc, conseiller du district de Buckingham, voit de nombreux avantages dans la création d'un parti politique. Photo : Radio-Canada

Quand on se met les deux pieds sur la glace et qu’on commence à jouer la partie, on réalise qu’il faut patiner pas à peu près quand on est un indépendant , a-t-il réalisé.

En observant ses collègues réunis en parti au conseil municipal, il dit avoir constaté les avantages liés à la concertation , au dialogue et au partage de ressources humaines et financières .

Ce sont de grands moyens qui sont à la disposition des élus qui font partie d’une formation politique qui m’intéressent beaucoup , a-t-il souligné en mêlée de presse, mardi.

Ce n’est cependant qu’avec son collègue Steven Boivin, conseiller du district d’Aylmer, qu’il entretient une discussion à l’heure actuelle. C’est le seul avec qui je suis à l’aise de dire publiquement que j’ai eu des discussions , dit-il. Un collègue avec qui il dit avoir beaucoup d’affinités .

On a tous des collègues avec qui on travaille bien. On se le cachera pas, Steven et moi, on a eu plusieurs combats depuis le début du mandat dans lesquels on a travaillé ensemble , répond-t-il, sans s’avancer toutefois sur l’esquisse d’un éventuel programme. Un projet embryonnaire , selon ses mots.

Les ressources au cœur de la réflexion des deux conseillers

Les deux conseillers municipaux ont été avares de commentaires en mêlée de presse quant aux idées politiques qui guideraient un éventuel parti politique.

Si je peux parler en termes de la Ville de Gatineau, présentement, on fait un diagnostic. On va faire un plan directeur. Ensuite, on va faire un plan d’intervention, et on va le mettre en œuvre , a blagué le conseiller Steven Boivin.

Steven Boivin s'est trouvé beaucoup d'affinités avec son collègue Edmond Leclerc. Photo : Radio-Canada

Ainsi, les deux conseillers travaillent maintenant avec le même agent de recherche, afin d’unifier cette collaboration et cette réflexion .

On a des réalités qui se ressemblent. On a des secteurs qu’on peut qualifier d’éloignés dans cette fusion du grand Gatineau. C’est sûr qu’il y a des réalités sur le terrain qui se sont rejointes , a conclut Steven Boivin.

Les deux conseillers indépendants comptent entretenir leurs discussions au cours des prochains mois et n’excluent personne d’emblée d’un éventuel parti politique.

Je ne suis pas surprise , répond France Bélisle

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a indiqué qu'elle n’est pas fondamentalement pour le fait d’avoir des partis politiques au niveau municipal. Mais à partir du moment où il y en a un, combien de temps peut-on vivre avec un seul parti , s’est questionnée à voix haute la mairesse à la sortie du caucus préparatoire, mardi après-midi.

Celle-ci n'est pas étonnée que le sujet soit abordé.

France Bélisle se dit encore en réflexion quant à la création d'un parti politique. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

« Ça va faire un an qu’on a été élus, et je vois le déséquilibre et une forme d’injustice qui est vécue par les indépendants dans les ressources qui sont disponibles pour les appuyer. Ce n’est pas une récrimination ou un blâme à l’endroit d’Action Gatineau. C’est la loi au Québec. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Elle-même se dit en réflexion quant à la formation d’un éventuel parti politique dont elle prendrait la tête.

J’ai moi-même à cheminer sur comment je veux me positionner. [...] Les gens qui ont voté pour France Bélisle ont-ils voté pour France Bélisle parce qu’elle était indépendante ou parce qu’elle incarnait le changement? s’interroge la mairesse, sans toutefois évoquer une échéance quant à la fin de sa réflexion.

Action Gatineau applaudit la transparence des conseillers

Les ressources qui sont disponibles pour les conseillers municipaux sont insuffisantes , concède Steve Moran, chef intérimaire d’Action Gatineau et conseiller du district de Hull-Wright. Le travail d’équipe est important , poursuit-il.

Steve Moran, chef intérimaire d'Action Gatineau, applaudit la transparence des deux élus quant à leur désir de fonder un parti politique. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Steve Moran a par ailleurs salué la transparence des deux conseillers municipaux, sans toutefois se montrer étonné de leur réflexion.

