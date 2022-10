« Le plan de la Fonderie ne passe pas », avertit la mairesse de Rouyn-Noranda

Comme les citoyens lors de la consultation publique tenue mardi, la mairesse de Rouyn-Noranda juge insuffisant le plan de dépollution présenté par la Fonderie Horne . À l'occasion d'une entrevue accordée à Radio-Canada, Diane Dallaire a dévoilé des éléments du mémoire que la Ville déposera mercredi. Elle se montre notamment ouverte à « analyser plus sérieusement » l'éloignement de résidences trop proches de l'usine.

On veut que le plan soit réalisé en accéléré, c’est ce qu’on dit [dans le mémoire] , explique la mairesse. On veut que le plan déposé vise l’atteinte des normes pour l’ensemble des métaux, le plus rapidement possible.

Pour préparer son mémoire, la Ville a elle-même réalisé une consultation citoyenne. Elle en est venue à la conclusion que la population est insatisfaite et veut « un plan plus ambitieux », qui préciserait comment et quand atteindre la norme québécoise pour l'arsenic dans l'air.

« On l’avait dit au premier ministre : le plan tel que présenté ne passe pas. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Le premier ministre François Legault estime satisfaisante l'atteinte d'une concentration d'arsenic dans l'air de 15 nanogrammes par mètre cube en 2027, même si la norme provinciale est de 3 ng/m3.

Relativement aux déclarations du premier ministre durant la campagne électorale, la mairesse Dallaire rappelle que, dans sa collectivité, « personne ne souhaite une fermeture de la Fonderie ».

Le ministère de l'Environnement mène des consultations publiques jusqu'au 20 octobre pour recueillir l'avis des citoyens sur le plan. Le ministre Benoit Charette a déjà affirmé qu'il pourrait renforcer les exigences envers la Fonderie, si c'est la demande qui ressort de cette consultation  (Nouvelle fenêtre) .

« Si on avait le sentiment que la population n’est pas en appui à toutes ces conditions, c’est notre stratégie qui devra être revue et, vraisemblablement, nous obligerait à imposer des conditions encore plus sévères. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement du Québec, le 15 août 2022

Le mémoire de la Ville de Rouyn-Noranda fera part d'autres enjeux environnementaux et de santé publique que celui de la qualité de l'air : « On trouve qu’on parle très peu de la qualité de l’eau, des eaux usées… Donc, nous, on le mentionne dans le mémoire ».

Diane Dallaire ajoute : « On veut parler de la dimension sociale aussi, des impacts sociaux ».

Des maisons se trouvent à proximité de la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

De l'ouverture pour éloigner des résidences

La Ville de Rouyn-Noranda semble plus ouverte que cet été à l'idée défendue par la santé publique régionale de déplacer des maisons jugées trop proches de l'usine. « On n’est pas réfractaires à une zone tampon », concède Diane Dallaire.

Déjà deux rangées de maisons ont été acquises par la Fonderie et détruites (la « zone de transition »), mais un potentiel de dizaines d'autres résidences est analysé par le gouvernement, selon nos informations.

Le projet est délicat et les citoyens concernés sont inquiets, confirme la mairesse. La Fonderie Horne elle-même souffle le chaud et le froid dans le dossier.

Dans son avis publié publié dimanche, la santé publique locale recommande un guide de cohabitation entre l'entreprise et ses voisins, qui impliquerait de « baliser un élargissement éventuel de la zone de transition ».

« C’est une démarche sérieuse. On va analyser plus sérieusement les options. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

« Ultimement, c’est la santé publique qui va prendre cette décision », affirme la mairesse.

Or, la santé publique désignait plutôt le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la coordination de ce dossier.

Daniel Bernard, le lobbyiste

Nous avons interrogé Diane Dallaire au sujet du statut de lobbyiste de l'Association minière du Québec de son ancien conseiller municipal, Daniel Bernard, jusqu'au 12 octobre dernier.

L'homme est désormais député de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le nouveau député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Daniel Bernard, en compagnie de François Legault, le 29 septembre, durant la campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

« Je n'étais pas au courant », répond la mairesse, sans vouloir faire plus de commentaires.

Parmi les compagnies défendues par le lobby, on trouve Glencore, la propriétaire de la Fonderie Horne. Daniel Bernard affirme qu'il n'était plus actif comme lobbyiste depuis 2018, mais que son nom avait été oublié dans le registre.

« La priorité pour moi et pour le conseil municipal, c'est de poser des gestes et de travailler pour améliorer la santé de nos gens », dit Diane Dallaire. « C'est ce sur quoi je mets toutes mes énergies. »

En définitive, la mairesse a confiance de parvenir à « redonner à la Ville la réputation qu'elle mérite ».