Les cinq députés du Saguenay–Lac-Saint-Jean assermentés

La cérémonie s'est déroulée au Salon rouge.

Les 90 députés de la CAQ ont été assermentés à cette occasion. Ils ont tous juré allégeance au roi Charles III ainsi qu’au peuple du Québec.

Il s’agissait d’une première pour le nouveau député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Les quatre autres députés régionaux amorcent un second mandat, soit Andrée Laforest (Chicoutimi), François Tremblay (Dubuc), Éric Girard (Lac-Saint-Jean) et Nancy Guillemette (Roberval). Dans le cas de Mme Guillemette, il s'agissait d'une première assermentation multiple puisqu’elle avait été élue lors d’une élection partielle à la suite de la démission du député libéral Philippe Couillard.

La députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a été assermentée pour un second mandat mardi. Photo : Radio-Canada

C’est jeudi que la composition du Conseil des ministres sera annoncée. Lors du mandat précédent, seule Andrée Laforest occupait un siège de ministre. Elle était alors ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en plus d’être la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En campagne, elle a dit avoir apprécié ces deux fonctions. C’est elle qui a obtenu le plus haut pourcentage de votes (62,28 %) parmi tous les élus caquistes.

Les députés de Québec solidaire (QS) seront assermentés mercredi et ceux du Parti québécois vendredi. Rappelons que le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, refuse jusqu'à présent de prêter allégeance au monarque britannique.