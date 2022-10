Un système de surveillance de la structure permettra la réouverture de l’aréna de Cadillac

L’aréna est fermé depuis deux ans en raison d’un affaissement de la toiture survenu à l’hiver 2020.

Selon le chef des immeubles à la Ville de Rouyn-Noranda, Daniel Tremblay, le système permettra de monitorer en temps réel la charge supportée par le toit, plus particulièrement les accumulations de neige.

C’est un système qui est fort simple. On installe des capteurs directement sur la structure de la toiture. Ces capteurs-là, qui sont reliés à un système informatique, nous permettent de connaître la charge de neige en temps réel sur la toiture. Ça nous permet de faire des interventions pour s’assurer que la charge de neige ne dépasse jamais les normes du bâtiment , indique-t-il.

« Ça peut arriver que de temps à autre, on soit obligé de vider le bâtiment si on s’aperçoit que ça dépasse les normes. » — Une citation de Daniel Tremblay, chef des immeubles à la Ville de Rouyn-Noranda

Selon M. Tremblay, le système devrait être installé au cours des prochaines semaines . Il se dit optimiste de voir la patinoire être prête pour la période des Fêtes.

Une patinoire extérieure est aménagée l'hiver en attendant la réouverture de l'aréna. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Une infrastructure importante pour la vie communautaire

Le président de la corporation de développement économique de Cadillac, Yvon Hurtubise, se réjouit de cette annonce., qui représente un investissement de 12 000 $ de la Ville de Rouyn-Noranda.

La réouverture de l’aréna permettra selon lui de redynamiser la vie communautaire dans le quartier.

On a des groupes de peinture, on organise des bingos, la mezzanine est un lieu de rassemblement pour plusieurs activités communautaires à Cadillac. Avec la salle des chevaliers de colons, c'est les deux seules salles où on peut faire des rencontres, alors c’est très important pour nous autres, c’est le cœur de la communauté , dit-il.

M. Hurtubise aurait préféré qu’une telle solution soit trouvée plus rapidement, mais se dit tout de même heureux pour la population qui retrouvera l’accès à cette infrastructure multi usages.

La patinoire devrait être accessible pour la période des Fêtes, selon la Ville de Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Ville de Rouyn-Noranda

Il souhaite que la mise en place de cette solution temporaire ne retarde pas les travaux complets de réfection de l’aréna.

La Ville disait que les travaux devaient se faire en 2023, alors j’espère que ça ne sera pas retardé. En principe, s’ils veulent faire des travaux en 2023, j’espère qu’ils ont commencé à préparer les devis pour faire sortir des soumissions, il faut que ça opère , insiste-t-il.

De son côté, la Ville de Rouyn-Noranda n'est pour l'instant pas en mesure de préciser si l'échéancier sera respecté.