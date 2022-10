Le Néo-Brunswickois Alexandre Hayward aux Championnats du monde de paracyclisme

Lui qui a longtemps joué au basketball en fauteuil roulant et qui a même été capitaine de l’équipe nationale des moins de 23 ans, a découvert le vélo un peu par hasard au début de la pandémie.

C'est juste arriver pendant la COVID, j'ai commencé à faire plus de vélo. C'était juste vraiment comme un genre d'entraînement supplémentaire parce que je ne pouvais pas me rendre dans le gymnase , explique-t-il.

Après quelques entraînements, l’athlète de 25 ans a développé une addiction au cyclisme.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Grand passionné de hockey, il est devenu tétraplégique suite à un match en mai 2012. Photo : Gracieuseté : Jean-Baptiste Benavent

C'était la première fois que j’ai pu faire un sport depuis mon accident que je n’avais pas besoin de modification pour suivre les autres. Puis finalement j’ai décidé de faire du cyclisme , affirme celui qui a laissé le basketball de côté.

Pas ses premiers championnats du monde

Ce ne sera pas la première expérience de championnat du monde pour Alexandre Hayward qui était présent au championnat sur route en août à Baie-Comeau au Québec.

Il a terminé premier du contre-la-montre et à quelques secondes du podium dans ses autres courses.

Je suis arrivé sixième dans toutes mes courses, mais j’étais toujours super proche. J’avais toujours une petite marge entre moi et le podium, mais c’était vraiment le fun , affirme celui qui termine des études en ingénierie à l’Université du Nouveau-Brunswick.

C’est aussi un peu par hasard s’il se retrouve aux Championnats du monde sur piste, une épreuve qu’il n’a pas beaucoup pratiquée.

Alex Hayward lors de sa participation aux Championnats du monde de paracyclisme sur route à Baie-Comeau, au Québec, en août. Photo : Gracieuseté : Jean-Baptiste Benavent

En rentrant du championnat sur route, j'ai parlé un petit peu avec mon entraîneur, puis il a décidé que ce serait intéressant d'essayer de m'introduire un petit peu au vélodrome. Après une semaine, j’ai fini par faire les standards, donc on a commencé la conversation de si ça me tentait d’aller aux championnats du monde ou non , affirme Alexandre Hayward.

« Après mon entraînement d’aujourd’hui, je pense que c’est seulement ma 15e journée sur la piste. » — Une citation de Alexandre Hayward, athlète

Il ne se met donc pas trop d’attente pour son épreuve de poursuite qui consiste à 12 tours de piste totalisant trois kilomètres.

Je pense que pour moi l'équivalent de gagner une médaille d'or, ça serait de faire moins de 3 minutes 40 secondes. Si je peux faire 3 minutes 39 secondes, je pense que je serais super content avec ça , déclare-t-il avec sourire.

Objectif paralympique

Les championnats du monde sont une première étape en vue d’une participation aux Paralympiques de 2024 à Paris.

Quand tu vas aux Paralympiques, t'as la chance de toutes faire les événements pendant quand t'es là. Je pourrais faire la course sur route, le contre-la-montre et les événements sur la piste, même que la plupart des gens font ça. C’est le but, dit Alexandre Hayward.

Les Jeux paralympiques de Pékin sont maintenant terminés. Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Il ne se met toutefois pas trop de pression pour atteindre cet objectif.

Alexandre Hayward prendra la piste à 7 h 30 heure de l’Atlantique le 21 octobre pour son épreuve de poursuite aux championnats du monde de paracyclisme sur piste.

Écrit par Félix Arseneault