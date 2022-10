Un pas de plus vers la réfection du centre civique Léopold-Leclerc de Carleton-sur-Mer

Le conseil municipal a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire, LFG Construction, une entreprise de Carleton-sur-Mer, qui propose une soumission d’environ 5,6 millions de dollars.

Cet octroi est toutefois conditionnel à la modification d’un règlement d’emprunt à la hausse puisque la soumission sélectionnée excède le montant prévu pour le projet.

Initialement, ce règlement d’emprunt autorisait la Ville à dépenser une somme de 5 millions de dollars pour la réalisation du projet.

Les autorités municipales visent donc maintenant un règlement d’emprunt de 6,5 millions.

Une séance extraordinaire est prévue dans les prochains jours pour adopter le règlement d’emprunt modifié.

L’inflation, un frein pour les municipalités

Ce n’est pas la première fois que ce projet excède les premières estimations. Pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’inflation joue un rôle important dans ce genre de situation.

Entre le moment où on reçoit les premières estimations et les soumissions, [les montants] ne correspondent plus , explique Jacques Demers, président de la FQM .

« On voit parfois des écarts de plus de 60 % parfois et ça fait que certains projets ne peuvent pas aller de l’avant et doivent retourner en appel d’offres. » — Une citation de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

M. Demers croit que le bouclier anti-inflation promis par la CAQ durant la campagne électorale devrait transparaître au palier municipal.

On veut le comprendre, on veut voir de quelle façon il peut s’appliquer, mais chose certaine, le besoin est évident , ajoute-t-il.

Jacques Demers croit que cette hausse rapide du coût de la vie a un impact sur les projets municipaux et ne doit pas devenir un fardeau pour les citoyens.

« On ne veut pas que ça retombe sur le citoyen par la taxation. » — Une citation de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

La vision commune devrait être de protéger le citoyen des coûts d’inflation trop rapides et au moins, si on peut l’étaler dans le temps, on permettrait à tout le monde de respirer, parce qu’on ne peut pas arriver avec des augmentations aussi importantes en l’espace d’une même année , poursuit M. Demers.

Plus de souplesse est demandée au gouvernement en ce sens et M. Demers assure que c’est ce qu’il se produit dans plusieurs cas ces derniers temps.