Une étape franchie pour la venue d’une équipe de soccer professionnelle à Québec

Fondée en 2019, la PLC compte huit équipes masculines au pays, mais aucune dans la province. Le nouveau commissaire Mark Noonan ne cache pas son désir de grossir les rangs du circuit avec une nouvelle équipe au Québec, en plus d'une expansion à Vancouver déjà prévue la saison prochaine.

Et comme Montréal a déjà une équipe de la Major League Soccer (MLS), le CF Montréal, le marché à exploiter pour la PLC est clair. Québec n’a pas encore d’équipe professionnelle et c’est la région qui compte le plus de membres à Soccer Québec , pointe le directeur général de la fédération, Mathieu Chamberland. C’est définitivement notre plan A.

C’est le plan A, B, C et D. Il faut clairement que la première équipe de cette ligue au Québec soit dans la région de Québec. Après, il pourrait y en avoir d’autres ailleurs , renchérit le directeur général de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), Philippe Bernard.

La région de Québec est celle qui compte le plus de membres de Soccer Québec dans la province. Photo : Radio-Canada

C’est dans ce contexte que Soccer Québec et l’ ARSQ avaient commandé une étude à la firme Léger, au mois d’août. Les résultats dévoilés mardi confirment l’intérêt des résidents de la grande région de Québec pour le projet, estime M. Bernard.

Des chiffres au-dessus des attentes

Selon le sondage, près de deux résidents sur trois (64 %) de Québec et Chaudière-Appalaches sont favorables à la venue d’une francise de la PLC . Parmi les quelque 25 000 membres de l’ ARSQ , le chiffre grimpe à 96 %.

Seulement 28 % des répondants connaissaient la PLC au moment du sondage, mais Philippe Bernard ne le voit pas d’un mauvais œil. L’engouement ne peut qu’augmenter, estime-t-il, au fur et à mesure que les amateurs de soccer découvriront le jeune circuit, maintenant le deuxième en importance au Canada.

À certains égards, les résultats sont au-dessus de nos attentes. C’est vraiment super positif pour nous de voir que la population et surtout nos membres sont vraiment en arrière du projet.

Une équipe dès 2024

La prochaine étape pour le groupe de travail mis sur pied par Soccer Québec est d'ébaucher un plan d'affaires pour la PLC à Québec. L’objectif est d’avoir une équipe sur le terrain en 2024 , annonce Mathieu Chamberland.

L'Atlético d'Ottawa a été sacré champion de la saison 2022 de la CPL, la semaine dernière. Photo : Tim Austen/Freestyle Photography

Ce qui veut dire que le projet doit avancer à grande vitesse. Si Soccer Québec est en contact constant avec les dirigeants du circuit, deux questions d’ordre financier sont encore à régler avant d’approcher plus formellement la PLC pour une équipe d'expansion.

Un groupe d’investisseurs doit d’abord être assemblé, sachant que la masse salariale de l’équipe dépasserait 1,2 million de dollars annuellement. On est déjà en contact avec le milieu des affaires depuis un petit moment , relate Philippe Bernard à ce sujet.

Il faudra aussi déterminer où évoluerait la future équipe. L’option de rénover un stade déjà existant est envisagée, tout comme celle de construire une toute nouvelle infrastructure. On écarte rien pour l’instant. Mais décider ça fait partie des prochaines étapes au sujet de la faisabilité , conclut le directeur général de l’ ARSQ .