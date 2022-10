Regina et Saskatoon se dotent de nouveaux juges examinateurs en droit de la famille

Selon l'annonce du gouvernement, ces affectations s’inscrivent dans le cadre des mesures supplémentaires pour soutenir les familles qui vivent une séparation ou un divorce.

Cela aidera les citoyens à obtenir un meilleur soutien au sein du système de justice , a déclaré la ministre de la Justice et procureure générale, Bronwyn Eyre, dans un communiqué de presse précisant que ce programme a été lancé le 1er octobre dernier.

Il favorisera la sécurité des familles et réduira le stress lié aux processus souvent controversés du droit de la famille , a-t-elle ajouté.

Selon le gouvernement, les nouveaux juges doivent examiner toutes les nouvelles demandes adressées au tribunal de la famille pour s'assurer que les documents requis ont été soumis et que les procédures appropriées sont suivies.

Ils sont également formés à la recherche de signes de violence familiale.

« En cas de soupçon de violence familiale, ils orienteront les personnes vers les ressources appropriées, y compris le soutien communautaire local, comme le Family Service Regina ou le programme pour les enfants exposés à la violence, ou les refuges de Saskatoon » — Une citation de Extrait du communiqué de presse du gouvernement

Un agent de contrôle pour soutenir les familles vivant une séparation ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Un agent de contrôle pour soutenir les familles vivant une séparation. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Une nouvelle bien accueillie par la directrice générale de l’Association provinciale des maisons et services de transition de la Saskatchewan, Jo-Anne Dusel, pour qui chaque cas de droit familial inclut en quelque sorte de la violence, que ce soit du contrôle coercitif, de l’isolement ou de l’intimidation.

La directrice générale de la maison de transition de Regina, Stéphanie Taylor, est du même avis.

Dans des cas de séparations ou de divorces, des conflits peuvent se créer et souvent le processus judiciaire tend à intensifier ces conflits. Il est crucial d'éduquer les membres du système judiciaire. Les éduquer et les sensibiliser sur les conséquences que la violence conjugale a sur les enfants et les familles , a-t-elle déclaré.

À partir du 1er novembre, pour la plupart des affaires de droit de la famille à Saskatoon et à Regina, les parties doivent passer par une audience avant que l'affaire ne soit traitée.

La Cour du Banc du Roi considère le processus d’audience judiciaire comme un moyen de répondre aux préoccupations en matière d'efficacité et de réduire les dommages potentiels des conflits familiaux qui peuvent être exacerbés par le système de justice , a souligné le juge en chef Martel Popescul cité dans le communiqué de presse.

« La clé de voûte du processus est le triage et la gestion des cas avant la notification et le dépôt d'une requête au tribunal et des déclarations sous serment. C'est une occasion pour les parties de discuter des questions de consensus, des problèmes et des options de résolution avant que les dépositions sous serment ne soient échangées. » — Une citation de Martel Popescul, juge en chef

Le projet pilote devrait recevoir environ 279 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d'innovation et de partenariat judiciaire en 2022-23 et un montant récurrent de 273 000 $ les années suivantes jusqu'en 2025-2026.

Pour la 7e année, la province souligne l'accès à la justice en organisant du 24 au 28 octobre une semaine d'activités sous l'égide du Collège de droit de l'Université de Saskatchewan.

Avec les informations de Bryanna Frankel