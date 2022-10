Procès de Patrice St-Amand : l’accusé use la patience du juge

Au deuxième jour du procès pour tentative de meurtre de Patrice St-Amand au palais de justice de La Tuque, les demandes incessantes et répétées de l’accusé ont eu raison de la patience du procureur aux poursuites criminelles et pénales ainsi que de celle du juge Simon Ricard. Ce dernier estime que l'accusé fait preuve d'une « attitude obstructionniste ».

Depuis l'ouverture de son procès pour tentative de meurtre lundi matin, l'accusé - qui se représente seul - s'oppose systématiquement à tout ce qu’il lui est possible de contester. Parfois même, de son propre aveu sans savoir pourquoi, il le fait. Ultimement, il invoque un manque de connaissance juridique, ce qui l'empêche selon lui d'avoir droit à une défense pleine et entière.

Reporté 24 fois depuis son arrestation en janvier 2020, le dossier de Patrice St-Amand a, jusqu'ici, été porté à la cour par trois avocats de la défense différents alors qu'un quatrième a refusé de le représenter. Il dit continuer de chercher un avocat lors des pauses et quand il retourne en cellule. À plusieurs reprises, le juge lui a fourni des numéros de téléphone d’avocats. Comme les démarches de l’accusé semblaient plus ardues que prévu, le juge lui a ensuite transmis la liste intégrale de tous les avocats du Barreau de la Mauricie.

Afin de s'assurer que les droits de l'accusé sont tout de même respectés, le juge Simon Ricard a pris soin de lui expliquer en long et en large chaque action qui sera posée par le procureur aux poursuites criminelles et pénales et les différentes étapes à venir. Par le fait même, il lui indique ce qui peut faire l'objet d'une objection, occasion saisie chaque fois par l'accusé. Ses multiples oppositions ont forcé le juge Simon Ricard à tenir de nombreux voir-dire, une procédure pénale visant à faire admettre en preuve quelque chose, ou encore trancher une question litigieuse.

L'essentiel de la preuve recueillie par la Sûreté du Québec réside dans une séquence vidéo de 7 à 8 minutes où l'on voit l'agression contre Sylvie Lachapelle. Patrice St-Amand a soutenu que rien ne prouve que cette bande vidéo n'a pas été altérée ou modifiée. Il a donc exigé de voir l'intégralité de la bande vidéo d'une durée de sept heures, et ce, sur les six caméras de surveillance du commerce; une demande qui a soulevé l'ire du procureur de la couronne.

Aujourd'hui, malheureusement j'ai dû renvoyer à la maison des témoins de l'Outaouais, de la Haute-Mauricie et de Lanaudière. Ça fait partie de la réalité des procès quand un accusé se représente seul. Le juge a un travail difficile de jongler entre les droits constitutionnels de l'accusé et une saine administration de la justice et les frais pour les témoins. Je ne voudrais pas être èa sa place , a dit Éric Thériault.

Il s'est d'ailleurs excusé d'avoir perdu patience à son tour et d'avoir qualifié l'audience de cirque plus tôt dans la journée.

Je pense que c'est le contraire. J'ai déjà fait des procès avec des gens qui se représentaient seuls et qui étaient bien pire qu'aujourd'hui. Je devrai travailler sur ma patience. Le juge l'a bien dit, l'important même si ça prend plus de temps, c'est de faire les choses dans l'ordre avec le temps que ça prendra. On pensait faire une course, on va faire un marathon à la place et c'est légitime.

Les demandes se succèdent à un rythme effréné

Comme il l'avait fait lundi, l'accusé a demandé à de nombreuses reprises à la greffière d'interrompre la présentation et de reculer la vidéo afin de prendre des notes, un exercice qui a duré parfois quelques minutes. L'accusé n'a cessé de répéter qu'il lui est difficile de prendre des notes rapidement en raison des menottes qu'il doit porter. Une pause pour retirer son manteau, un nouveau stylo, plus de temps pour lire les documents ou des étourdissements parce qu’on ne lui a pas donné sa médication en prison , voilà autant de raisons évoquées pour demander un report du dossier ou une pause plus longue. Le juge a réitéré à plusieurs reprises sa demande aux agents carcéraux afin de s’assurer que l'accusé ait accès à sa médication.

L'accusé s'est aussi opposé à ce que sa présumée victime Sylvie Lachapelle témoigne derrière un paravent. Elle voulait éviter toutes interactions du regard avec lui. Il a maintenu son objection malgré la proposition du procureur qui suggérait qu'une caméra capte le visage (et le non-verbal) du témoin afin que l'accusé puisse l'analyser dans son moniteur télé. Après un long débat, la couronne a eu gain de cause. Le juge a estimé qu'il serait plus dommageable pour la victime de témoigner face à son agresseur.

Il accuse les services correctionnels d'avoir détruit de la preuve

Patrice St-Amand allègue aussi que les agents des services correctionnels ont égaré ses trois sacs de papier brun remplis de notes rédigées en prévision de sa défense. Il estime qu'il s'agit d'une destruction de preuves et demande au juge d'obtenir les bandes vidéos des caméras de la prison de Bordeaux.

Vous êtes intelligent, vous tentez de ralentir les choses. Vous pouvez avoir une attitude obstructionniste, vous pouvez essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais moi je vais avancer et on va le faire le procès , a répliqué le juge Simon Ricard qui a haussé le ton à plusieurs reprises en début d’après-midi, adoptant une attitude beaucoup plus rigide.

À chaque document exhibé par le procureur, le juge s’assure que l’accusé en ait eu copie. Lorsque Patrice St-Amand émet un doute, il demande au procureur d’aller faire une photocopie du document et suspend généralement l’audience durant plusieurs minutes ou prolonge la pause dîner afin que l’accusé puisse le lire attentivement.

Quatre témoins devaient être entendus lundi. Seulement deux ont pu s'exécuter avant ce débat qui traîne depuis en longueur. Des témoins provenant de Parent, Joliette et Gatineau étaient présents lundi et mardi au palais de justice de La Tuque et ont dû s'en aller sans avoir pu témoigner.

La présumée victime, Sylvie Lachapelle, espère que la vidéo captée par les caméras de surveillance à l’intérieur du bar, la nuit de l’agression, soit ultimement produite en preuve et acceptée par le tribunal. Elle souhaite aussi sa médiatisation afin de sensibiliser d'autres femmes qui pourraient ne pas être suffisamment méfiantes.

C'est pour protéger les femmes. Faut que ça arrête, les agressions comme ça. Il y a des "madames" qui ont vu la vidéo et elles m'ont dit que c'était quasiment un film d'horreur. [...] On fait tout le temps trop confiance, comme moi je faisais confiance, sauf qu'on a vu ce que ça a donné. Donc, je veux que les femmes soient plus aux aguets.

Le procès se poursuit demain au palais de justice de La Tuque.