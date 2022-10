La 36e programmation du FICFA est dévoilée

Près de 75 œuvres issues de la Francophonie canadienne et internationale seront projetées dans les salles de cinéma et de spectacle de la région du Grand Moncton, au Nouveau-Brunswick.

La programmation de cette 36e édition est traversée d’un sentiment d’introspection. On y retrouve dans les films de cette année un retour vers soi, un retour vers les éléments de bases que constitue la vie : la nature, les êtres chers, les arts , souligne Dominique Léger, responsable de la programmation du FICFA .

Le film Notre Dame de Moncton, réalisé par Denise Bouchard et scénarisé par Mélanie Léger, ouvrira le Festival, le 10 novembre, au Théâtre Capitol. Cette production acadienne raconte l’histoire d’une mère qui se prépare à renouer avec le fils qu’elle a placé en adoption 20 ans plus tôt.

La comédienne québécoise Laurie Gagné incarne le rôle principal d'Anna, dans le film Notre Dame de Moncton dont la première mondiale a lieu lors du FICFA. Photo : Radio-Canada

Le film de clôture, COUPEZ !, sera présenté le 18 novembre au Théâtre l’Escaouette. Dans cette comédie d’horreur du réalisateur Michel Hazanavicius, l’acteur français bien connu Romain Duris fait face à des morts-vivants dans un bâtiment désaffecté.

En plus de films en provenance de pays comme la France, la Belgique, la Suisse, la Tunisie, de l’Égypte et du Bénin, des films québécois et canadiens sont aussi à l’honneur pendant le festival.

Notamment, la production québécoise Falcon Lake, de la réalisatrice Charlotte Le Bon, qui a été présentée à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. La projection a lieu le 13 novembre au Cineplex de Dieppe.

Falcon Lake été présenté en première mondiale à Cannes au mois de mai. Photo : Fournie par Charlotte Le Bon

Pour les amateurs de l’humoriste québécois François Pérusse, la comédie Niagara, réalisée par Guillaume Lambert, sera projetée le 14 novembre au Cineplex de Dieppe. Il s’agit du premier vrai rôle au cinéma pour François Perusse, qui incarne un homme dont le père est mort prématurément d’un malheureux Ice Bucket Challenge.

Productions acadiennes

Deux premières mondiales de documentaires acadiens produits par l'Office national du film du Canada ( ONF) sont à l’horaire lors du FICFA .

Le 13 novembre, Croque-mort. C’est beau la vie ! sera au grand écran du Cineplex de Dieppe. Le film explore l’univers des employés des pompes funèbres, leur vécu hors du commun et leur rôle important.

L’Ordre secret, réalisé par Phil Comeau, enquête sur l’Ordre de Jacques-Cartier, une puissante société secrète fondée en 1926 pour défendre les intérêts des Canadiens français. Il sera projeté le 14 novembre au Théâtre Capitol.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des captures d’images des documentaires L’Ordre secret (en haut) et Croque-mort. C’est beau la vie ! (en bas), produit par l’Office national du film du Canada. Photo : Gracieuseté : Office national du film du Canada

Le documentaire Lettre d’amour à Léopold L. Foulem, réalisé par la réalisatrice acadienne Renée Blanchar, sera également projeté le 12 novembre au Cineplex de Dieppe.

L’œuvre rend hommage au céramiste de renommée internationale, qu’elle considère comme une source d’inspiration.

Six courts métrages acadiens seront aussi projetés lors du festival, soient : GENDRBENDR de Joe Nadeau, Entre deux vagues — le Casse-Noisette de Francine Hébert, La mame de pomquet de Valentin Alfano, Peinture noire de Laura de Decker, Ruin d’André Melanson et Mosaïque, de Myriam Vaudry.

Volet arts médiatiques et pro

Le Centre Culturel Aberdeen accuillera de nombreux événements du Volet arts médiatiques du FICFA .

Pour la première fois cette année, le programme acadie-lumière y proposera, le 10 novembre, les vidéopoèmes créé lors de trois résidences de création qui ont eu lieu au 26e Festival acadien de poésie de Caraquet cet été.

Le très populaire Acadie Underground sera de retour le 11 novembre. Des cinéastes amateurs et expérimentés présenteront de courts films tournés sur pellicule super 8 et le public sur place votera pour son préféré.

Acadie Underground fêtait l'an dernier ses 25 ans. Photo : Capture d’écran - FICFA

Musique et cinéma seront à l’honneur, au même lieu, le 12 novembre, alors que Les Séances éphémères proposeront six films muets, agrémentés par un orchestre maison.

Le 15 novembre, l’événement Objectifs obliques présentera sept courts métrages de moins de 10 minutes chacun. Les créateurs des équipes qui ont réalisé les œuvres ont reçu un thème au hasard sont : Georgette LeBlanc, Jennifer Bélanger, Zacharie Cassista Landry, Joe Nadeau, Rotchild Choisy, Julien Robichaud, Daphnée McIntyre, Penélope McIntyre, Marc Landry, Xavier Richard, Sébastien Labrunie, Sylvain Ward, Martin Goguen et Jean-Marc Goguen.

Encore une fois en 2022, des activités de création en arts médiatiques dans un but de formation professionnelle ont lieu en marge du festival.

Des expositions en galerie, des vernissages, des soirées de performances et des 5 à 7 avec des membres de l’industrie d’ici et d’ailleurs sont à l’horaire.

La directrice générale du FICFA, Mélanie Clériot, le 26 octobre 2021. (Archive). Photo : Radio-Canada

Sous la bannière Les Soirées du FICFA , de nombreuses soirées sociales dans des établissements de Moncton comme le Xerox et le Happy sont aussi à prévoir pour le grand public.

La programmation complète et l’achat des billets sont disponibles sur le site Internet du Festival  (Nouvelle fenêtre) . Pour les intéressés, à noter que les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles.

Les jeunes cinéphiles ne sont pas oubliés

Après deux années de tournées virtuelles en raison de la pandémie, la tournée scolaire du FICFA revient en force pour projeter des films francophones en milieu scolaire, entre autres dans des régions majoritairement anglophones.

Les films présentés aux élèves cette année sont : Pil, de Julien Fournet, Yuku et la fleur de l’Himalaya, de Rémi Durin et Arnaud Demuynck, Pas d’chicane dans ma cabane, de Sandrine Brodeur-Desrosiers et Handigang, de Stéphanie Pillonca.

Pas d'chicane dans ma cabane, de Sandrine Brodeur-Desrosiers. Photo : pierre crepo

Par ailleurs, le festival propose pour la deuxième année son volet FICFA en famille, en partenariat avec le Festival international du court métrage au Saguenay.

Deux séances de courts métrages pour les jeunes cinéphiles et leurs proches sont prévues, au Centre des arts et de la culture de Dieppe.