Parcs Ontario réduit la durée des séjours dans les parcs provinciaux

Parcs Ontario réduit la durée maximale de ses séjours dans les parcs provinciaux. L'agence veut permettre à plus de gens de profiter des installations des parcs pendant leur période la plus achalandée.

Selon Parcs Ontario, le nombre de nuits de séjours dans les parcs de la province a augmenté de moitié en sept ans, passant de 4,4 millions de nuits en 2014 à 6,6 millions en 2021.

Pour faire en sorte que plus de campeurs puissent trouver des emplacements de camping dans leurs parcs préférés , Parcs Ontario annonce que les visiteurs des parcs les plus populaires vont être restreints à sept jours de réservation entre le 1er juillet et la fête du Travail, au début du mois de septembre.

Pour la très forte majorité des autres parcs, la limite est quant à elle de 14 jours, alors que pour d’autres parcs moins fréquentés, une limite de 23 jours va être mise en place.

Hors de la période de pointe de l’été, Parcs Ontario restreint tout de même le séjour à 23 jours dans tous ses parcs.

Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas pour le camping dans l’arrière-pays ni les hébergements avec toiture comme des chalets.

Une hausse de la fréquentation ressentie

Stuart Warren, qui habite à Renfrew et qui se rend régulièrement au parc Algonquin, a vu la progression de l’achalandage dans les parcs au cours des dernières années.

Il affirme que son site de camping préféré dans le parc Algonquin, qui se trouve aux abords du lac Grand, dans le secteur de Pembroke, est beaucoup trop occupé depuis quelques années.

Je n’ai pas été capable de trouver un espace de camping pendant l’été depuis trois ans , déplore-t-il.

M. Warren affirme qu’avec ses enfants en garde partagée, même en tentant de planifier des moments moins achalandés pendant la semaine et hors des weekends fériés, ses efforts sont restés vains.

Ce qui se passe, c’est que des gens vont réserver une semaine pendant l’été, mais aussi une semaine avant et une semaine après, au cas où ils changent leurs plans , explique-t-il.

Ces personnes réussissent à avoir leur réservation plus rapidement et empêchent d’autres de faire leurs réservations, estime M. Warren.

Parc provincial Pancake Bay, sur la rive du lac Supérieur, va quant à lui être restreint à 14 nuits de séjour. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Andrea Dolson, qui fait quant à elle le chemin de Monkton, dans le sud-ouest de l’Ontario, jusqu’au parc Algonquin deux à trois fois par an depuis une quinzaine d’années, affirme elle aussi avoir beaucoup de mal à réserver depuis quelques années.

C’est comme une loterie, c’est dur à expliquer, mais on se connecte très tôt le matin, on choisit notre site et le temps qu’on réserve le site est déjà parti parce que quelqu’un l’a déjà réservé , déplore-t-elle.

Elle espère que les nouvelles restrictions contribueront à faciliter la réservation de sites.

Anne Quesnelle, une enseignante de la région du Grand Sudbury passionnée de camping dans les parcs provinciaux, se réjouit elle aussi de ces changements de durée des séjours.

Anne Quesnelle aime passer du temps en plein air dans les parcs provinciaux. Photo : Anne Quesnelle

Je vais avoir plus de chances de me trouver des places dans la province et plus de disponibilités et peut-être plus d’emplacements aussi , se réjouit-elle.

Elle ajoute que plusieurs personnes qui réservent de longs blocs sur des terrains de camping finissent souvent par annuler une partie de ceux-ci à la dernière minute, ce qui fait en sorte que ces sites ne peuvent pas être réservés.

Pas une solution miracle

John Arthur, un retraité fidèle au parc Algonquin depuis près de 30 ans, a lui aussi observé la hausse du nombre de personnes dans les parcs au cours des trois dernières années.

Maintenant, à tout moment, on dirait que c’est la saison forte, de juin jusqu’à novembre, c’est difficile d’avoir accès à un terrain , explique-t-il.

Mais selon lui, les nouvelles restrictions ne vont pas réduire le nombre de gens dans les parcs au final.

Il n’y a pas de différence entre trois semaines de réservation prises par une personne ou trois semaines de réservations prises par trois personnes , explique-t-il.

Pour réduire la pression sur les parcs en province, M. Arthur affirme que plus d’infrastructures et plus de financement sont nécessaires.

Je crois que la demande a surpassé l’offre , affirme-t-il.

Selon lui, les terrains de camping sont saturés et plusieurs parcs n’ont pas la main-d'œuvre ou les fonds pour s’assurer que les règlements sur les déchets soient respectés sur son territoire.

Durée maximale des séjours réduite à sept nuits : Parc provincial Arrowhead

Parc provincial Awenda

Parc provincial Balsam Lake

Parc provincial Bass Lake

Parc provincial Blue Lake

Parc provincial Bonnechere

Parc provincial Charleston Lake

Parc provincial Chutes

Parc provincial Craigleith

Parc provincial Darlington

Parc provincial Driftwood

Parc provincial Earl Rowe

Parc provincial Emily

Parc provincial Esker Lakes

Parc provincial Fairbank

Parc provincial Finlayson Point

Parc provincial Fitzroy

Parc provincial Fushimi Lake

Parc provincial Grundy Lake

Parc provincial Halfway Lake

Parc provincial Inverhuron

Parc provincial Ivanhoe Lake

Parc provincial Kap-Kig-Iwan

Parc provincial Kettle Lakes

Parc provincial Killarney

Parc provincial Lake St. Peter

Parc provincial Lac-Supérieur

Parc provincial Long Point

Parc provincial MacGregor Point

Parc provincial Mara

Parc provincial Marten River

Parc provincial McRae Point

Parc provincial Mikisew

Parc provincial Mississagi

Parc provincial Murphys Point

Parc provincial Nagagamisis

Parc provincial Neys

Parc provincial Oastler Lake

Parc provincial Pancake Bay

Parc provincial Point Farms

Parc provincial Port Burwell

Parc provincial Presqu’ile

Parc provincial Quetico

Parc provincial Rainbow Falls

Parc provincial René-Brunelle

Parc provincial Restoule

Parc provincial Rivière Rideau

Parc provincial Rock Point

Parc provincial Rondeau

Parc provincial Rushing River

Parc provincial Samuel de Champlain

Parc provincial Sauble Falls

Parc provincial Selkirk

Parc provincial Sharbot Lake

Parc provincial Sibbald Point

Parc provincial Silent Lake

Parc provincial Silver Lake

Parc provincial Six Mile Lake

Parc provincial Sleeping Giant

Parc provincial Sturgeon Bay

Parc provincial Turkey Point

Parc provincial Wheatley

Parc provincial Windy Lake