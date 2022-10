5 ans après #MeToo : les universités du Manitoba luttent contre les violences sexuelles

Depuis 2020, l'Université du Manitoba s'est dotée d'un service d'aide destiné aux étudiants et étudiantes victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle.

Sa mission est de soutenir les victimes, les aider à naviguer à travers le processus de dénonciation des violences sexuelles et assurer un suivi.

Les victimes peuvent avoir des informations sur les diverses options possibles. Peut-être qu'ils vont vouloir déposer une plainte formelle à la police ou non , explique la coordinatrice du Centre de ressource contre les violences sexuelles, Bre Woligroski.

Elles ont toutefois des options pour des accommodements pédagogiques, comme des prolongations sur les remises de travaux ou des examens , poursuit-elle.

Personne ne leur met de la pression sur ce qu'elles ont à faire ou sur ce qu'elles disent. On est juste là pour aider.

La ressource, située dans un pavillon central de l'établissement, offre aussi des services pour faire de la prévention et de l'éducation, lit-on sur le site internet de l'Université du Manitoba.

Chaque jour, entre 5 et 10 personnes sollicitent leurs services pour de l'information, indique Mme Woligroski.

Toutefois, des rendez-vous formels sont pris chaque jour, ce qui démontre que la violence sexuelle est un problème si profond .

Chaque jour, on a environ une personne qui veut prendre rendez-vous pour parler d'une expérience. C'est bien que les gens cherchent de l'aide, mais c'est troublant de savoir que les violences sexuelles sont si importantes , explique Bre Woligroski.

Elle indique que ces personnes viennent parler d'événements qui se produisent sur le campus, mais également au sein de leur couple, à la maison ou dans d'autres environnements publics hors de l'université.

Mme Woligroski fait savoir que l'Université a également adopté la même année une politique pour prévenir et mieux traiter les événements relatifs aux violences sexuelles .

« #MoiAussi a permis de reconnaître que la violence sexuelle n'est pas un événement unique et rare. La majorité des femmes, des gens non binaires et des hommes en subissent tous les jours. »