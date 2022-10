Promenade Sir-John-A.-Macdonald : le processus de changement de nom se précise

On en sait plus sur la façon dont fonctionnera le comité consultatif sur la toponymie qui étudiera la demande de changement de nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald présentée à la Commission de la capitale nationale (CCN).

Cette demande avait été réitérée sous la forme d'une marche pacifique lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre dernier.

En parlant du génocide canadien dirigé sous la gouverne de Sir-John-A.-MacDonald, Albert Dumont, un des instigateurs de cette marche originaire de Kitigan Zibi et à la fois auteur, poète, aîné et conseiller spirituel, explique qu' en préservant l'héritage de ce nom, les valeurs ancestrales des Autochtones du Canada ne sont pas respectées par la CCN .

Une mère et son fils lors de la marche citoyenne tenue dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui dénonçait le nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald située à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Maria-Louise Nanipou

En avril dernier, la CCN a reconnu l’importance que représente le nom des lieux, ainsi que des installations commémoratives publiques, et a mis en place le comité consultatif sur la toponymie chargé d’examiner les propositions de désignation et de changement de désignation des propriétés qu’elle gère, dont la promenade Sir-John-A.-Macdonald, a indiqué la société de la Couronne, par courriel, à Radio-Canada.

Deux représentants autochtones sur neuf membres

La composition du comité consultatif, complétée en août 2022, rassemble un représentant de Kitigan Zibi Anishinabeg et un représentant de Pikwakanagan - ce qui représente deux communautés de la Nation algonquine - ainsi que deux spécialistes en histoire locale et nationale ainsi que cinq employés de la CCN , a indiqué la société de la Couronne, peut-on lire sur le site Internet de la CCN.

Selon la CCN , c’est dans un esprit de réconciliation qu'elle incorpore la perspective des Algonquins. À cet effet, le comité consultatif sur la toponymie a déjà recommandé à la CCN d’approfondir son analyse et fait mention de la pertinence de consulter notamment la Nation algonquine, dans une réponse écrite fournie à Radio-Canada.

Dans cette même réponse, la CCN indique que les organisateurs de la marche du 30 septembre dernier obtiendront un suivi à leur requête, par souci d'engagement envers les Autochtones.

La stratégie de consultation publique de la CCN

Au cours des prochaines semaines, la stratégie de consultation de la CCN sera mise à jour selon les idées, commentaires et rétroactions reçus des communautés algonquines et autres parties concernées et impliquées qui pourraient inclure des partenaires municipaux, fédéraux et communautaires.

Ces informations seront, par la suite, transmises au comité consultatif sur la toponymie pour obtenir ses commentaires, indique la CCN .

À la fin de cet exercice, c’est la CCN qui présentera sa recommandation au conseil d’administration lors de la réunion de janvier 2023.

Deko, une jeune somalienne qui a rappelé publiquement que le territoire ne nous appartient pas, mais que nous appartenons au territoire, propos tenu lors de la marche citoyenne réalisée dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui dénonçait le nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald située à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Maria-Louise Nanipou

Des groupes déterminés

Le 30 septembre dernier, la marche réclamant le changement de nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald a mobilisé plus de 200 personnes. Les dix organisateurs de la marche sont tous liés par cette cause , explique Albert Dumont.

Lors du rassemblement, ce sont des aînés autochtones qui ont pris parole après avoir partagé le bâton à message aux survivants des pensionnats et aux publics de toutes origines , ajoute-t-il.

M. Dumont souhaite que la CCN consulte l'ensemble des sept communauté du conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg, dont la grande cheffe est Savanna McGregor.

« Si la Commission de la capitale nationale n’inclut pas le conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg, nous marcherons à nouveau l’an prochain. » — Une citation de Albert Dumont, originaire de Kitigan Zibi et conseiller spirituel

Ce sont tous les Canadiens qui sont concernés , rappelle celui qui est impliqué auprès de la Bibliothèque nationale d'Ottawa (BPO) dans le cadre des actions menées par la Municipalité envers les premiers peuples.