Lock-out au port de Québec : un accident de travail dénoncé

On est chanceux. C'est juste du matériel. C'est juste un bateau qui a été endommagé. Imaginez-vous si une structure aurait été mal fixée et que y'aurait eu mort d'homme! , s'insurge Patrick Gloutney, président du SCFP -Québec.

Selon nos informations, l'accident est survenu le 15 octobre dernier. Un bateau au quai a été lourdement endommagé par une grue lors d'un déchargement. Personne n'a été blessé. Le coût total des dégâts n'a pas été dévoilé.

Le SCFP -Québec croit que l'inexpérience des travailleurs de remplacement, employés par l'entreprise maritime QSL, est à blâmer pour ce bris.

QSL oblige des cadres à faire notre travail, sans aucune formation de base , affirme Stéphane Arsenault, président du Syndicat des débardeurs.

Les 81 débardeurs du port de Québec ont été mis en lock-out le 15 septembre dernier.

Le port de Québec est l'un des plus importants au pays. 30 millions de tonnes de marchandises y sont manutentionnées chaque année. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Les syndiqués affirment que leur employeur – la Société des Arrimeurs de Québec, dont fait partie QSL – veut mettre en place des quarts de travail de douze heures. Une demande que le SCFP rejette, car elle nuirait à la conciliation travail-famille.

Stéphane Arsenault dit ne pas éprouver de rancœur envers les employés de remplacement, mais dit craindre qu'un autre accident tragique survienne. L'automne, dit-il, est une période où le temps froid, le gel et les pluies verglaçantes compliquent le travail des débardeurs, même les plus expérimentés.

Il rappelle que les débardeurs sont parfois appelés à décharger des substances dangereuses comme du nickel, par exemple.

« Ça commence à être inquiétant. » — Une citation de Stéphane Arsenault, président du Syndicat des débardeurs.

Enquête

Par courriel, l'entreprise QSL confirme que l'accident a bel et bien eu lieu, et qu'une enquête a été déclenchée pour faire la lumière sur les évènements.

La santé et la sécurité de nos travailleurs est l’une de nos grandes priorités et tous bénéficient de formations continues à ce sujet , écrit l'entreprise. Nos opérations ne sont pas affectées par cet incident et se poursuivent normalement.

Interrogée à savoir si les travailleurs en poste étaient suffisamment formés et sur le coût des dégâts occasionnés, l'entreprise répond qu'aucune information supplémentaire ne sera divulguée, puisque l'enquête est en cours.

Du côté du port de Québec, on précise que les installations du port n'ont pas subi de dégâts.

Bientôt une nouvelle loi?

Au Québec, le Code du travail interdit aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement, ces employés qui effectuent le travail normalement accompli par les employés en grève.

Or, le Port de Québec est sous juridiction fédérale, ou une telle pratique n'est pas encadrée.

Patrick Gloutney souhaite qu'Ottawa interdise le recours aux travailleurs de remplacement. Une pratique qui selon lui réduit le pouvoir de négociation des syndiqués.

Le gouvernement Trudeau s’est engagé à déposer un projet de loi anti-briseurs de grève d'ici la fin de l'année 2023. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

C'est pas normal qu'en 2022 y'a des gens qui se fassent voler leur job , dit-il. Assez c'est assez! Il faut aller de l'avant avec une loi.

De concert avec les libéraux fédéraux, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé mercredi le début de consultations visant à mettre sur pied une loi anti-briseurs de grève. Une décision saluée par le SCFP .

Avec la collaboration de David Rémillard et Christiane Latortue