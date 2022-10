L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba offre des cours de métchif-français

C’est la deuxième année que l’ UNMSJM offre ce cours. Cette année, on a un peu changé le format , note la directrice administrative de l’ UNMSJM , Arianne Mulaire. Au total, ce sont deux sessions qui sont prévues le 22 et le 29« octobre et qui se tiendront dans le salon Empire du Centre du patrimoine, au Centre culturel franco-manitobain.

Les cours offerts l’an dernier pour la première fois ont eu beaucoup de succès , au point où les organisateurs ont dû refuser des participants, explique Arianne Mulaire. Cette fois, on a un peu plus de places , ajoute-t-elle.

Une langue menacée qui gagne en popularité

Cet intérêt s’explique, selon la directrice administrative de l’ UNMSJM , par le fait que de plus en plus de personnes essaient de se reconnecter avec leur culture et réapprendre les langues de leurs grands-parents .

Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont eu à apprendre un français standardisé. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de personnes qui parlent le métchif et, en« 2016, on comptait seulement 80 personnes qui parlaient le métchif français , développe Arianne Mulaire, en se basant sur des données de Statistique Canada.

Au total, 20 places sont disponibles, contre 12 l’an dernier, restrictions liées à la pandémie obligent. Le cours, quant à lui, est enseigné par cinq femmes originaires de Saint-Laurent : June Bruce, Agathe Chartrand, Lorraine Coutu, Suzanne Zeke et Andrea Rose. Elles ont écrit le dictionnaire de la langue métchif française Michif French , précise Arianne Mulaire.