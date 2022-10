COVID-19 : près de 4000 élèves absents des écoles du Québec

Le ministère de l’Éducation ne publie plus systématiquement les absences liées à la COVID, jugeant que l’exercice n’est plus nécessaire avec la présence de mesures sanitaires minimales .

À Québec, le directeur de l’école Jean-XXIII a bel et bien remarqué une minivague dans les dernières semaines. Martin Auger note toutefois qu’elle est difficile à mesurer parce que d’autres virus côtoient la COVID-19, comme la grippe, la gastro et le virus respiratoire syncytial.

Il ajoute que la détection des cas de COVID-19 relève essentiellement des parents, qui doivent faire passer un test à leur enfant à la maison. Il y a des symptômes qui s'apparentent à la COVID. On se fie sur la franchise des parents et on souhaite qu'ils soient les plus honnêtes possibles avec nous et je pense qu'ils le sont.

Ventilation des locaux

Sa principale préoccupation à l’approche de l’hiver demeure la ventilation adéquate des locaux. Bien que la qualité de l’air soit mesurée, l’aération est un défi. On est une petite école primaire d'à peu près 250 élèves. Il n'y a pas de ventilation mécanique dans notre école. Notre seule façon de renouveler l'air, c'est d'ouvrir les fenêtres le plus possible. C'est la recommandation qu'on a.

Le Dr Donald Vinh, du Centre universitaire de santé McGill, se spécialise dans des cas cliniques rares et particuliers. Photo : Radio-Canada / Thomas Christopherson

L’infectiologue Donald Vinh appréhende lui aussi la résurgence de la COVID, mélangée aux autres virus, à l’approche de l’hiver. On va avoir un crock-pot de personnes enfermées dans des espaces clos, comme des étudiants et des professeurs dans les écoles, dans lesquels on va aussi avoir les virus , comment le spécialiste de l’Université McGill.

On ne peut pas toujours garder les fenêtres ouvertes , commente le Dr Vinh, ajoutant que le masque si nécessaire peut faire une bonne différence. Selon lui, il serait aussi bénéfique d’installer des purificateurs d’air dans un maximum de salles de classe.

Il recommande aussi aux adultes comme aux enfants d’être à jour dans leur vaccination. Une dose de rappel est recommandée par le gouvernement du Québec cinq mois après l’administration de la dernière dose.

Les doses de rappel ne sont pas offertes aux enfants de moins de cinq ans.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc