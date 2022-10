Le temps frais en Ontario habille les arbres de jaune, d’orange et de rouge vibrants

Sean Thomas, professeur d’écologie forestière à l’Université de Toronto, constate qu’il n’a pas vu de couleurs aussi belles depuis des années. Il rappelle que, l’an dernier, elles étaient particulièrement fades.

Il explique que les températures fraîches, mais sans gel, combinées à des précipitations suffisantes donnent des couleurs plus intenses. Au contraire, la couleur des feuilles sera plus terne par temps chaud et sec.

Ben Rubin, professeur adjoint d’écologie forestière à l’Université Western, constate que les feuilles sont de couleurs vibrantes à London également.

Il explique que trois éléments influencent le changement de couleur : l’espèce de l’arbre, la durée du jour et la météo.

La météo est le facteur qui varie d’une année à l’autre, généralement en suivant une même tendance dans l’ensemble de la province. Si les couleurs des feuilles sont vives dans une région de la province, dit-il, on peut s’attendre à ce qu’elles le soient aussi ailleurs.