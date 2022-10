Jouer et lire les mots des autres

Les mots et la littérature font partie de la vie de Pascale Montpetit depuis toujours. Et sont à la base de son travail, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision ou à la radio. La diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal qui travaille dans le milieu depuis 37 ans est l’une des trois membres du jury du Prix de la nouvelle.

Celle qui a incarné la procureure Sonia Blanchard dans la quotidienne District 31 pendant cinq saisons s’ennuie de ses collègues et d’un travail stable. C’est un cadeau, comme pigiste. Puis à mon âge, il y a moins de rôles. C’était flatteur d’en avoir un récurrent.

Sébastien Delorme et Pascale Montpetit dans leurs rôles respectifs de Stéphane Pouliot et Sonia Blanchard de « District 31 ». Photo : Radio-Canada

Si la série télévisée a marqué les esprits par sa popularité et que Sonia Blanchard semblait très présente, pour Pascale Montpetit, elle ne représentait en moyenne qu’une journée de tournage par semaine. Les gens ont eu l’impression que j’étais plus présente qu’en réalité. Et j’en ai fait souvent des émissions de télévision qui ont duré cinq ans , explique-t-elle.

Mais la comédienne a aimé jouer ce personnage, qui lui a appris beaucoup sur le système judiciaire et les relations entre les forces policières et le droit.

« Luc Dionne a vraiment fait œuvre utile. Beaucoup de gens ne savaient pas comment ça fonctionnait. Et ce, même si c’était de la télévision et que les dossiers se réglaient plus vite que dans la vraie vie. » — Une citation de Pascale Montpetit

Enseignement et lecture de la vie de Kim Yaroshevskaya

Si on ne la voit pas à la télévision en ce moment, la comédienne a d’autres activités au programme. Elle va notamment donner le cours sur l’alexandrin à l’École nationale de théâtre du Canada. Ça m’a incité à relire Molière, Corneille et Racine. C’est un répertoire riche et fondateur dans le monde du théâtre.

Kim Yaroshevskaya Photo : Radio-Canada/Hugo Lavoie

Depuis plusieurs années, Pascale Montpetit fait aussi une lecture publique du livre Mon voyage en Amérique, écrit par Kim Yaroshevskaya, l’inoubliable Fanfreluche, qui a fêté ses 99 ans le 1er octobre dernier.

« Elle m’a confié son récit. Elle a un destin complètement rocambolesque et romanesque, qu’elle raconte à sa manière. C’est une merveille de texte, c’est remarquable. » — Une citation de Pascale Montpetit

La comédienne est émue et fascinée par la vie de Kim Yaroshevskaya et par sa manière de voir les choses et de l’écrire. Elle décrit le théâtre comme étant son pays, c’est ça qui est beau. C’est là où elle est chez elle. Elle raconte aussi l’élaboration du personnage de Fanfreluche ainsi que plusieurs histoires.

Des lectures sont prévues dans les maisons de la culture de plusieurs arrondissements montréalais dans les prochaines semaines.

Lire ou jouer les mots des autres

Comment Pascale Montpetit se prépare-t-elle quand elle lit les mots d’une autre personne? Je reviens toujours au texte, c’est ça, ma matière première. Ça devient intuitif. C’est vraiment le rythme qui me guide. [...] C’est comme une partition musicale.

Ce qui lui fait toujours peur, c’est de trahir la pensée de l’auteur ou de l’autrice et de ne pas lire un texte exactement comme il a été écrit. Il faut comprendre la pensée de l’auteur, où il y a de l’ironie, où il n’y en a pas. Transmettre l’émotion sans trop appuyer. Ce sont des microdécisions qu’on prend comme lectrice , explique-t-elle.

Le jeu est totalement différent quand elle apprend un scénario pour la télévision ou un texte pour le théâtre. À la télé, c’est beaucoup plus réaliste. Il faut pratiquement jouer comme si on était dans un documentaire. Le théâtre permet plus la métaphore. Je peux y jouer une femme de 95 ans ou une fille de 10 ans.

Le défi de la lecture de livre audio

Pascale Montpetit lit aussi des livres audio, ce qui demande un grand investissement, car c’est une présence continue de la première à la dernière page.

On est désentravé de notre casting physique. C’est la voix qui porte tout, c’est moins restrictif, ça me plaît beaucoup, c’est une grande liberté. Je suis très auditive, j’aime en entendre, j’aime en faire.

Pour se préparer à l’enregistrement d’un livre audio, elle le lit d’abord au complet. Je me laisse contaminer par le rythme et l’atmosphère, sachant qu’on n’a pas tant de choses dans son carré de sable pour moduler. On a la hauteur des sons, le rythme, les accentuations. [...] Il y a des textes qui imposent une lecture plus écrémée. Le texte impose un ton , explique-t-elle.

Un livre audio peut parfois permettre de mieux apprécier un livre. Pascale Montpetit a réussi à terminer À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, quand elle l’a écouté, lu par le comédien français André Dussollier. Je n’en revenais pas à quel point ça pouvait être drôle , commente-t-elle.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des nouvelles? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 31 octobre 2022!