Un iPhone de première génération vendu à 55 000 $

L’appareil, sorti il y a 15 ans, était doté d’une caméra de 2 Mpx et d’une capacité de stockage de 8 Go. Le modèle original de l’iPhone s’est écoulé à des millions d’exemplaires. Le nouvel iPhone 14, par exemple, est doté d’une caméra de 12 Mpx et peut contenir 128 Go de stockage.

En 2007, il fallait débourser 600 dollars américains (environ 825 dollars canadiens) pour mettre la main sur l’iPhone. Sans tenir compte de l’inflation, cela voudrait dire que le nouveau propriétaire de l’appareil a payé un prix 65 fois plus élevé que celui affiché à son lancement.

Il faut dire que le téléphone intelligent était vendu dans un état exceptionnel , scellé et sans trace d’autocollant d’un marché secondaire.

« Nous nous attendions à ce que les enchères pour cet objet soient ferventes et elles n'ont pas déçu. » — Une citation de Mark Montero, fondateur de la maison d’enchères LCG Auctions

Une poignée de collectionneuses et collectionneurs avides et avertis ont fait passer le prix d'un peu plus de 10 000 dollars américains, [soit 13 750 dollars canadiens], dimanche après-midi à ce montant record dimanche soir , a expliqué Mark Montero par voie de communiqué.

Cette vente aux enchères a été l’une des plus actives de l’histoire de l’entreprise, d’après Mark Montero.