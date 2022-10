Swansea Mews : les problèmes au complexe d’habitation ont coûté jusqu’ici près de 13 M$

Dans un communiqué, un porte-parole de la Société, Robin Smith, indique notamment qu'elle a déboursé plus de 2 millions de dollars pour l'hébergement temporaire des familles touchées, le temps de leur trouver des logements stables à long terme .

Ce montant équivaut à plus de 15 000 nuitées dans des dortoirs, des hôtels ou des logements sociaux vacants du quartier Regent Park, dans la Ville Reine.

« Nous restons déterminés à soutenir les familles de Swansea Mews. » — Une citation de Robin Smith, porte-parole de la Société d'habitation de Toronto

Le porte-parole affirme par ailleurs que l’organisation a depuis cessé de payer pour la location de chambres d’hôtel. Elle offre désormais uniquement des logements à Regent Park, afin que les familles puissent être plus près des services et du soutien centralisés alors qu’elles poursuivent le processus de recherche de logement à long terme .

En date du 5 octobre, dit-il, 78 des 110 familles avaient signé le bail d'un nouveau logement, et 76 d’entre elles y avaient déjà emménagé.

Au départ, 115 ménages devaient quitter les lieux. Quatre ont décidé de ne pas participer au programme de recherche d'un nouveau logement de la Société d'habitation et une a abandonné les démarches en cours de route.

L'agence débourse également 1,5 million de dollars par jour pour aider les personnes déplacées à couvrir les frais supplémentaires de nourriture et de transport , notamment, pendant qu'elles vivent dans des logements temporaires.

Enfin, la Société a également payé environ 60 000 $ en frais de transport pour ces familles, dont plus de 30 000 $ en coupons de taxi et plus de 28 000 $ en transport d’élèves de l'élémentaire entre leur école élémentaire et leur logement temporaire.

Robin Smith ajoute que la Société a dépensé plus de 2 millions de dollars pour des services de sécurité lors de l'évacuation de l'immeuble en juin.

Enfin, l'agence a également dépensé plus de 7 millions de dollars en frais de construction, ce qui inclut entre autres les honoraires d'ingénieurs, le coût d'installation de clôtures et de désamiantage du complexe du quartier Swansea Mews.

Robin Smith ne croit pas que ces dépenses nuiront aux activités à venir de la Société d'habitation de Toronto. Il affirme que l’organisation a des fonds dans son budget annuel pour des imprévus de ce genre.

Le porte-parole n'a cependant pas pu fournir de projections du coût total de cette opération.

Une situation qui aurait pu être évitée

Une locataire évacuée du complexe de Swansea Mews, Sharon Smith, croit que la Société d'habitation est responsable de toute cette affaire et des dépenses qui en découlent.

Ces dépenses auraient pu être évitées si la Société avait mieux entretenu l’immeuble , s'exclame-t-elle.

Sharon Smith n’est d’ailleurs pas satisfaite du travail de l'agence jusqu’à présent. Elle est d'avis que la Société n’a pas respecté son engagement envers les familles en ce qui a trait aux coupons de taxi.

Ils ont arrêté de nous donner ces bons en juillet, mais ils nous avaient promis qu’ils nous les donneraient tous les jours. Ils n’ont pas tenu parole , estime-t-elle.

Robin Smith affirme de son côté que ces coupons ont davantage été utilisés au début du processus. Toutefois, la Société a depuis changé son approche. Elle a donc informé les locataires qu’elle fournira des bons uniquement pour couvrir le premier déménagement du ménage de Swansea Mews vers un logement temporaire, et lorsque le ménage déménage du logement temporaire vers son nouveau logement .

Ainsi, explique-t-il, les autres déplacements sont désormais couverts par les indemnités journalières versées aux ménages.