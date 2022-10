Des MRC en Outaouais s’unissent pour la protection du cheptel du cerf de Virginie

Les élus des Municipalités régionales de comté (MRC) de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, demandent un décret au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de mettre en application la restriction de la taille légale des bois pour tout le territoire.

Concrètement, cette demande commune vise à instaurer une réglementation restrictive de la chasse aux cerfs de Virginie dans la région.

La MRC d'Antoine-Labelle, dans les Laurentides, appuie aussi cette requête.

Cela doit permettre de protéger davantage la population de cette espèce animale. De manière plus large, à promouvoir et défendre une saine gestion des activités fauniques pour ainsi assurer l’avenir des activités de chasse au Québec , indique le groupement.

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Pour Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, c’est une situation d'urgence.

« Il y a vraiment un cheptel de cerfs de Virginie, de chevreuil qui diminue énormément dans nos régions, les trois MRC . On voit de moins en moins de chasseurs dans nos pourvoiries ».souligne-t-elle.

« On a vu une diminution de chasseurs. C'est sûr que le cheptel descend […] au niveau économique ça nous fait extrêmement mal. » — Une citation de Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Pour sa part, Gilles Courchesne, pourvoyeur de chasse aux chevreuils et représentant du groupe Unis Pour la Faune (UPF) pour la Vallée-de-la-Gatineau, mentionne que l'objectif de cet appel au ministère, c'est «Pour que la chasse puisse durer plus longtemps. Pour la qualité de la chasse et surtout pour la relève. On est à la limite au nord pour la chasse. Les hivers sont durs. Les printemps sont tardifs, ça a un gros impact sur le cheptel. C’est avec la chasse qu'on pourra équilibrer plus le cheptel. »,soutient-il.

Des associations, comme Unis Pour la Faune et des chasseurs préoccupés pour la protection du cerf de Virginie, accompagnent l’initiative.

François Pelletier, cofondateur d’ UPF , argue qu’ Il y a une étude en cours dans le sud du Québec. On n’a toujours pas les résultats de cette étude expérimentale. Tout le monde est en attente au Québec de ce projet pour savoir ce que notre gouvernement voudra bien faire avec ça. Vous le sentez, la zone 6 ça n’attire beaucoup de chasseurs en ce moment. On est victime de notre succès. Les gens commencent à dire que la qualité baisse, mais ça baisse parce qu'on subit une pression de chasse intensive depuis le nouveau plan de gestion. Que ça s'uniformise à la grandeur du Québec.

Par ailleurs, il ajoute qu' à partir du moment où on sauve les jeunes individus, et qu'on balance le nombre de mâles par femelle, on trouve en forêt une interaction qui devient intéressante pour le chasseur qui est vraiment plus intéressant. Toutes les méthodes de chasse deviennent productives. On va voir apparaître le grattage au sol, le frottage, des réponses d'appels. Ça devient plus intéressant de chasser une population équilibrée que déséquilibrée .

Impact économique

Normand Saint-Amour, maire de la municipalité de chutes Saint-Philippe et préfet suppléant de la MRC Antoine-Labelle, fait savoir que c’est une industrie qui est énorme, majeure sur notre territoire. On parle de 56 millions de retombées économiques pour le Québec, dont 25 millions, directement sur notre territoire.

« Pour nos commerces de proximité, c'est super important. C’est la vitalité qu’on va chercher. Ces activités-là sont très pointues dans un calendrier, mais qui fait vivre toute l’année. » — Une citation de Normand St-Amour, maire de la municipalité de chutes Saint-Philippe et préfet suppléant de la MRC Antoine-Labelle

Des demandes répétées

Selon Chantal Lamarche, les municipalités ont fait des résolutions pour envoyer ça au ministère de la Faune et des Parcs sans vraiment de réponse. Là, on veut qu’ils nous prennent au sérieux. Aujourd'hui, on demande un décret pour la chasse automne 2023 sur la restriction de taille légale du chevreuil sur nos territoires pour une période de deux ans. On espère que le ministère sera à l'écoute de notre demande.

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau avait déjà fait une demande en ce sens auprès du ministère au printemps dernier.

Des pourvoyeurs de la région de l’Outaouais avaient également sollicité l’aide des chasseurs et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la mise en place d’un moratoire de deux à trois ans sur l’abattage des jeunes chevreuils.

En 2017, le gouvernement québécois a annoncé un projet-pilote en Estrie visant à protéger davantage les jeunes cerfs mâles. Prévue pour cinq ans, l’initiative arrive à son terme et les résultats sont attendus prochainement, ce qui devrait permettre de nourrir la réflexion et de trouver des pistes de solutions.

Avec les informations de Christian Millette et Rémi Authier