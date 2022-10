Le maire d’Iqaluit annonce sa démission

Kenny Bell indique avoir pris sa décision, en vigueur à partir d’aujourd’hui, après en avoir discuté avec sa famille et ses amis.

Ça a été un plaisir et un honneur de représenter la Ville et le conseil, notre communauté et notre territoire , ajoute-t-il.

Le maire a tenu à remercier les conseillers et les employés municipaux pour leur travail.

Kenny Bell a aussi remercié les habitants d’Iqaluit pour leur soutien et leur compréhension au travers de ces trois années difficiles .

Ce dernier a été élu à la maire d’Iqaluit en 2019, après avoir siégé comme conseiller municipal entre 2012 et 2015.

Plus de détails à suivre