Nette augmentation des infections transmissibles sexuellement au Bas-Saint-Laurent

Le nombre d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, les ITSS, est en nette augmentation depuis 2010 au Bas-Saint-Laurent.

La santé publique régionale a divulgué mardi son rapport sur les maladies à déclaration obligatoire. On y apprend que 95 % des 8000 cas déclarés depuis 12 ans sont des ITSS .

Bien que les mesures contraignantes imputables à la COVID-19 aient ralenti leur propagation depuis deux ans, le nombre de cas d' ITSS est passé de moins de 300 cas annuellement en 2010 à plus de 500 cas pour l'année 2019.

Le condom, moins populaire ? Photo : iStock/donatas1205

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, précise quelles actions seront prises pour tenter de freiner cette progression.

On veut s'assurer que le dépistage soit bien connu et su pour que les gens y aient recours, explique-t-il. Souvent, les gens tardent un peu à aller avoir recours aux examens de dépistage, alors que là, il y a des traits, des tests qui sont très faciles et rapides à faire.

« Si on réussit à recréer ce corridor-là, je pense qu'on va réussir à juguler cette augmentation. » — Une citation de Dr Sylvain Leduc, directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent

Selon le CISSS , seulement le quart des jeunes ayant plus d'un partenaire utilisent systématiquement le condom lors de rapports sexuels.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay